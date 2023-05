La Unió Ciclista de Sabadell presenta el llibre del centenari

Concloent de forma definitiva els actes del centenari, la Unió Ciclista de Sabadell ha presentat el llibre on s’expliquen els orígens, les històries i la gran dimensió de l’entitat durant tota la seva trajectòria.

En un acte de presentació celebrat a la Biblioteca de Ponent i conduït pel periodista, Pau Vituri, la baixa d’última hora dels excorredors Ricardo Zúñiga i José Luis Laguia ha permès donar-li una volta i atorgar-li tot el protagonisme al soci. “Tots els que han col·laborat i ajudat són els que han fet possible arribar al centenari per això han de ser els protagonistes”, explicava el president Antoni Soler.

Al llibre, es fa un repàs i un reconeixement a les persones que han estat claus pel desenvolupament i creixement de la Unió. “Hem volgut tenir molt presents els orígens i totes les persones que han estat importants per l’entitat. La part bona de ser una entitat petita és que podem posar nom i cognom a aquestes persones, però com diu el final del llibre: aquesta és la vertadera grandesa”.

El president Soler també s’ha marcat fites pel futur: “L’objectiu clar és conservar les nostres curses i, si es pot, potenciar-les. La primera fita és arribar al centenari del Campionat de Sabadell (aquest any es va celebrar la 93a edició)”. Entre rialles, Antoni Soler no s’ha volgut mullar en si seguirà sent el president de l’entitat quan arribi el moment: “A mi se m’acaba el mandat un any abans. No sé si algú em voldrà fer fora”.

/Lluís Franco