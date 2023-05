Saballuts: “Toca aixecar-se. 4d8, et tenim moltes ganes!”

Els Saballuts van patir un ensurt a la Diada de Cardedeu. La colla feia setmanes que esperava per dur a plaça el 4d8, ja que l’havia preparat fins a dominar-lo a la perfecció als assajos. L’actuació de diumenge va ser la data escollida per lluir-lo per primera vegada aquesta temporada. Però no va poder ser. En el moment de coronar-lo, el castell es va desmuntar i alguns membres de la colla van haver de ser atesos pels serveis mèdics. La diada, que comptava amb la presència dels Xics de Granollers i els Castellers de Cornellà, va haver de suspendre’s.

“Teníem el castell molt ben preparat, no tenia cap mena de complicació. De fet, n’havíem endarrerit l’estrena per tenir-lo ben segur. A plaça va pujar molt bé, però després d’un parell de sotragades es va desfigurar i va acabar desmuntat. No ens ho esperàvem, en absolut”, valora el cap de colla, Martí Rovira. Els Saballuts comptaven amb una vintena de membres de la colla. “Hi havia pinya suficient. Havíem fet un assaig formidable, estàvem molt engrescats”, afegeix.

A causa de la caiguda, alguns castellers van haver de ser atesos a centres hospitalaris i, com que la plaça es va quedar sense ambulàncies, les actuacions es van haver de suspendre. Afortunadament, més enllà de contusions i d’algun trau, ningú va resultar ferit de gravetat.

Els Saballuts no duen a plaça el 4d8 des del novembre de l’any passat, en una temporada en què el van aconseguir prop d’una desena de vegades. És un dels reptes actuals de la colla, juntament amb el 3d8 i el 2d7, tal com confirma el cap de colla. “Toca aixecar-se i seguir endavant. 4d8, et tenim moltes ganes!”, publicaven ahir al seu compte de Twitter.

Hem fet una feina BRU-TAL aquestes setmanes, i els fets es demostren per sí sols amb els cops que s’ha fet a assaig. Ens fa mal (💚), però mai ningú va dir que fos fàcil. Toca aixecar-se i seguir endavant. 4d8, et tenim moltes ganes! Recupereu-vos i molta força! Ens veiem demà. — Saballuts (@saballuts) May 7, 2023

Per endavant, un calendari ben farcit per als castellers sabadellencs. El cap de setmana vinent, els Saballuts seran a la festa de Ponç de Sant Cugat, diumenge a les 12h a la plaça d’Octavià. Dilluns, a l’Aplec de la Salut, està previst que organitzin tallers de castells per a infants i participaran en la cercavila.

A finals de maig, participaran en la diada del Patrimoni de Terrassa. A principis de juny, seran a la plaça de Sant Jaume i, després, celebraran el seu 29è aniversari.