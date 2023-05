El projecte “Un Estiu Enriquit” torna a Castellar amb més propostes per a infants i joves

Falta poc per l’arribada de l’estiu, lligada a la finalització del curs escolar. Moltes famílies ja busquen opcions per als mesos sense escola. A Castellar, més de 2.300 infants i joves d’entre 3 i 17 anys podran participar enguany a les activitats que es duran a terme aquest estiu. L’Ajuntament de la vila donarà continuïtat per quart any consecutiu al projecte “Un Estiu Enriquit”, amb l’objectiu de disposar d’una oferta coordinada de propostes d’estiu que tinguin en comú l’acompanyament educatiu i socioemocional i l’enriquiment cultural i lúdic.

Amb tot, el nombre de places disponibles s’ha incrementat aproximadament un 8% eespecte l’any anterior. En aquesta quarta edició, es manté un nombre similar d’entitats promotores d’educació en el lleure, amb un total de 26, les quals ofereixen més d’una trentena de propostes diferenciades per als mesos de vacances escolars.

Més enllà de ser un espai de suport per a les famílies, “Un estiu enriquit” irromp amb la finalitat de garantir una oferta inclusiva de propostes, de manera que infants i adolescents puguin escollir a quina activitat d’estiu volen participar, assegurant a més l’atenció a aquells amb necessitats específiques de suport educatiu.

Suport a les entitats promotores

El consistori destinarà una dotació de 25.000 euros al projecte amb la voluntat de donar suport a les entitats organitzadores i promoure la participació dels infants i adolescents en les activitats. Alhora, cedirà catorze espais municipals als promotors que no disposen d’espais propis a la vila. A més, hi haurà una oferta addicional d’activitats promogudes per l’Ajuntament i que es faran en altres espais, amb iniciatives alternatives a les del propi casal. Aquestes s’agruparan en activitats organitzades per serveis municipals, activitats contractades i materials lúdics per cedir en préstec.

S’oferiran també ajuts econòmics a les famílies que inscriguin els seus fills i filles en alguna de les activitats incloses en el projecte. Les sol·licituds es podran cursar a partir del 22 de maig i fins al 6 de juny, ambdós inclosos. En funció dels ingressos familiars, s’atorgaran subvencions durant un màxim de cinc setmanes.