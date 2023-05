L’Orquestra Simfònica del Vallès acompanyarà la banda llegendària de rock The Who durant el concert del 14 de juny al Palau Sant Jordi de Barcelona. Es tracta de l’única actuació a l’Estat dins la gira europea Hits back!, en què repassaran els gairebé 60 anys de carrera, incloent temes d’àlbums clàssics com Tommy i Quadrophenia, així com de l’àlbum Who, del 2019, en un espectacle de rock orquestral.

The Who, una banda icònica de la música del segle XX, després de Barcelona passarà amb el mateix format de concert de rock orquestral per Florència, Berlín i París. Els espectacles arriben després que el grup hagi presentat la gira The Who Hits Back per Estats Units, acompanyat d’algunes de les millors orquestres del país.

L’Orquestra Simfònica i figures internacionals

L’Orquestra Simfònica del Vallès, amb més de 36 anys d’història, ja ha acompanyat altres figures internacionals com Sting, Josep Carreras, Raphael, Plácido Domingo, Joan Manel Serrat, Barbara Hendricks, Andrea Bocelli, Noa, Miguel Poveda, Pasión Vega o Ara Malikian, entre d’altres. Fa un mes, van musicar en directe la banda sonora original del Senyor dels Anells mentre es projectava la trilogia al Palau Sant Jordi i al Wizink Center de Madrid.

La formació orquestral amb seu a Sabadell assenyala que continua amb la vocació fixada de “connectar i comunicar amb el públic amb humilitat, capacitat de treball i respecte”. Des de 2018, la formació està dirigida per Xavier Puig.

És l’única orquestra simfònica de l’Estat en què músics són propietaris i treballadors alhora. Són l’orquestra titular del circuit d’Òpera a Catalunya i membres fundadors de la Fundació Òpera a Catalunya, que aquesta temporada ha estrenat al Teatre la Faràndula de Sabadell Don Giovanni, Madama Butterfly i Il Trovatore.