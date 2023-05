El poder del vot

[Anna Lara, candidata número 2 i Nani Valero, alcaldable de la Crida per Sabadell]

El vot és un gest senzill, i una arma poderosa a les mans de la ciutadania. És una eina que ens permet canviar les injustícies i construir una societat més justa. Amb cada butlleta que dipositem a l’urna, som qui decideix cap on ha d’anar el futur de Sabadell. Això és el que farem el diumenge 28 de maig, entre totes, decidir com volem que sigui el futur de les persones que vivim a Sabadell.

El nostre camí fins aquí no ha estat fàcil, hem vingut des d’on és més difícil arribar. Des d’on pocs ho fan. Nosaltres venim de les lluites al carrer, dels col·lectius socials, de les entitats que han alçat la veu contra l’opressió. Per a nosaltres és l’únic camí coherent i és precisament aquest rerefons el que ens dona una perspectiva única i una força imparable per transformar la ciutat.

Fa deu anys, cap de les dues ens imaginàvem que seríem regidores, però aquí estem, al capdavant de la llista de la Crida per Sabadell. Un nou mandat de quatre anys amb la limitació ètica amb què la Crida concebem la política institucional, preparant relleus i alhora donant-ho dins i fora de la institució. No és sorprenent perquè és d’allà on veníem fent política de molt abans, a l’AMPA, a la colla, a la PAHc, als carrers. A les que hi som i a les que vindran ens lliguen els mateixos compromisos, ens mouen les mateixes esperances i ens remouen les mateixes injustícies i això és el que ens fa úniques, però no ens fa a ningú imprescindible perquè el projecte segueixi endavant. Això, malgrat que hi hagi a qui no li encaixin les nostres propostes pensades des de Sabadell i per Sabadell, sabem que la Crida és la garantia d’un projecte sòlid i construït sobre fonaments que arrelen a la ciutat.

Hi som perquè sempre hem volgut que ens governi gent com tu, com nosaltres, i amb la Crida per Sabadell representem una nova esperança, un moviment que no aspira a viure de la política, sinó que anhela una ciutat on cada racó respiri justícia, igualtat i respecte. Som les palanques que aixecaran el pes de les desigualtats, que desafiaran les amenaces dels poderosos i que no s’arronsaran davant de les dificultats.

El nostre compromís amb el verd és més que un símbol o un comptador numèric, és una promesa de canvi radical. Sabadell ha de ser punta de llança de l’ecologia, una ciutat que lidera la lluita contra el canvi climàtic i aposta per un futur en majúscules, per força sostenible. Crearem espais verds, transitarem cap a l’energia renovable, apostarem per la mobilitat sostenible i protegirem el nostre entorn com el bé més preuat que tenim.

Però el nostre projecte va més enllà de les promeses i les paraules, es basa en l’acció contundent, perquè fem el que diem. Activarem totes les esferes de participació, perquè som conscients que només amb la unió del poble responem a les necessitats reals. Lluitarem contra les desigualtats, denunciarem les injustícies i treballarem incansablement perquè tothom tingui les mateixes oportunitats. Defensarem el feminisme com a element que relliga les polítiques que passen a la ciutat, totes.

La Crida per Sabadell som una opció fresca i valenta que representa els teus interessos, les teves esperances i els teus somnis. Aquesta elecció no és només un pas més en la història de la nostra ciutat, sinó una oportunitat única per canviar el curs del futur.

Així que, el proper 28 de maig, alça la veu amb el teu vot. Uneix-te a la Crida per Sabadell i entre totes construirem una ciutat més justa, més igualitària i més sostenible. La transformació comença amb tu, amb nosaltres, amb cada persona que cregui en un futur millor. És el moment d’exercir el teu poder i fer-ho sentir.

Vota més Crida, més vida.