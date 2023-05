El festival Embassa’t 2023 suma 6.000 assistents

La 15a edició del Festival Embassa’t ha acabat superant les expectatives d’assistència. Els tres dies de concerts a l’amfiteatre del Parc de Catalunya han sumat 6.000 persones.

La cita ha estat clarament marcada per la pluja, que no ha impedit que els concerts es desenvolupessin amb el segell característic del festival, amb proximitat amb l’artista i amb la voluntat d’entrellaçar propostes emergents i consolidades.

Amb 1.500 assistents divendres, amb !!!(Chk Chk Chk) i Julieta com a principals reclams, i 1.100 dissabte, el concert de The Tyets de diumenge per tancar la vigent edició va acollir unes 3.000 persones, amb cartell de sold out. S’hi sumen els assistents a la tarda familiar del Petit Embassa’t, amb Tortell Poltrona com a principal protagonista i Lali Begood i Ambauka.