Junts per Sabadell veu l’antic edifici de Correus com un futur viver de la cultura

Junts per Sabadell proposa que l’antic edifici de Correus es converteixi en un viver de la cultura popular de la ciutat. L’antic edifici, situat a la via Massagué, està actualment en desús i és propietat de l’Estat. Els juntaires demanen la seva cessió per ubicar-hi una casa de la cultura popular i acollir diferents entitats. “A les entitats els hi manca espais per guardar el seguici festiu que tenen i exposar la seva imatgeria”, ha assegurat Quim Carné, número 3 de la llista.

Carné també ha posat sobre la taula l’aposta de Junts per la cultura de Sabadell i sosté que una de les línies en les que treballa el seu grup és a “incrementar la partida de subvencions a les entitats culturals”.

Pel que fa la seva aposta museística, també s’han reafirmat en la seva proposta de crear un museu de museus, un equipament que permeti crear un museu de ciutat que incorpori el nou museu Tèxtil, d’Art i d’Història, amb sales d’exposició permanents i itinerants. On? Proposen fer-ho al solar de l’Eix Macià perquè “és un lloc on les escoles hi poden arribar en autocar”.

Aquesta proposta també l’ha fet l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que anunciava la compra del museu del Gas per ubicar aquest nou espai dedicat al tèxtil. Els de Junts no ho acaben de veure clar: “El museu del Gas no té espai suficient per encabir els tres museus”, exposa.

Pel que fa al Conservatori de Música, opten pel Vapor Pissit.”El Teatre Principal i la Faràndula ens han quedat petits”, assegura Carné. I contemplen la instal·lació de pèrgoles a la plaça del Doctor Robert pensant en els sardanistes i els ballarins.

El món grafiter també entra dins dels plans de Junts. “El Werens és un grafiter internacionals, volem que aquests artistes tinguin un espai d’exposició als carrers de la ciutat”.