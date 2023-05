Sabadell aspira a sumar més de 25.000 assistents a festivals de música

Són setmanes de música en directe a Sabadell, per a tota mena de melòmans. I més que en vindran. En total, els quatre grans festivals de la ciutat, de maig a juliol, encarrilaran més d’una seixantena de concerts de tota mena i aspiren a superar els 25.000 assistents, segons previsions basades en les xifres de l’any passat.

Després que el festival Embassa’t aconseguís sumar prop de 6.000 assistents al Parc de Catalunya, amb The Tyets com a gran traca final, la segona edició de l’Observa li ha agafat el relleu, des de dijous i fins a l’11 de juny. Ahir hi van passar Els Pets i Ginestà, dos plats forts de la programació, però encara queden grans noms, com Nena Daconte, Sofia Ellar, Els Amics de les Arts, Sara Roy o Lágrimas de Sangre.

Després vindrà el Fresc, del 25 de juny al 13 de juliol, organitzat per la Fundació 1859 Caixa Sabadell als Jardinets. A banda de teatre, poesia i monòlegs, hi tenen cita concerts de Judit Neddermann, Quico Pi de la Serra, Joan Miquel Oliver, Blaumut, Jordi Vidal i Montserrat Martí Caballé.

I, paral·lelament, del 8 de juny al 12 de juliol, la ciutat acollirà la 23a edició del festival de Música Internacional de Sabadell, organitzat per Joventuts Musicals. És el cicle cultural degà de la ciutat a l’estiu, aquest any repartit entre el Teatre Principal, el pati del Casal Pere Quart i els Jardinets. “És el festival més antic de la ciutat, una referència tant a Sabadell com a fora”, assenyalava la presidenta de Joventuts Musicals, Joana Soler. Hi imperarà el talent de Daniel Ligorio, la Vella Dixieland, Barcelona Gospel Messengers, la Cobla Mediterrània, l’Orquestra d’Acordions de Sabadell, The Hanfris Quartet i Gema4.

Però la música en directe a Sabadell, al marge de la programació municipal, no és patrimoni exclusiu de festivals. Fins a finals de juny, la CavaUrpí ens té reservades les actuacions de Pau Figueres, Arnau Tordera, Vernat i el tribut de The Beatboys als Beatles. Serà la cloenda d’una temporada que ha inclòs Albert Pla, Gemma Humet, Toti Soler i Manu Guix, entre d’altres. Per la seva banda, el pub irlandès The Wild Geese continua acollint referents del jazz català cada dimecres a la nit, fins a finals de juny. I la Capella de Can Gambús organitza concerts els diumenges al migdia.

Proximitat i talent d’arreu

Els quatre festivals, que converteixen Sabadell en una capital de la música en viu, tot i ser ben diferents, tenen elements en comú que els defineixen: aposten per formats de proximitat, donen ales al talent emergent i consolidat de la ciutat i són un pol d’atracció que atrau tant a sabadellencs com a espectadors d’arreu de Catalunya.

“Com a usuari és un luxe gaudir de grans noms sense massificacions, amb comoditat i proximitat, sense cues ni trepitjades entre concerts”, comentava el director de l’Embassa’t, Arnau Solsona. El festival es diferencia així, per exemple, de propostes de gran renom, però de format gegantí, com el Sónar o el Primavera Sound.

Igual que l’Observa, se celebra al Parc de Catalunya amb un aforament reduït de 3.000 persones. La mateixa ubicació, el 2008, va aplegar 110.000 persones pel concert d’El Canto del Loco, segons publicava Los 40 principales.

Pel que fa a la projecció de ciutat, l’Observa s’erigeix en un exemple: la meitat dels assistents de la primera edició eren de fora de Sabadell, segons assenyalava a la presentació el director, José Luis Castet. També ho és el Fresc, que xifra en un 40% el públic de fora de la ciutat. A més, escurcen encara més la distància entre el públic i l’artista, gràcies al format íntim que ofereixen els Jardinets. “Tenir tan a prop l’artista, gairebé a tocar, és un tret diferencial que no és possible a gairebé cap altre festival”, comentava el director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer.