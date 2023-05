HISTÒRIA | Nissaga Casablancas, de Sabadell al món

‘The Come Up’ és una sèrie documental de la televisió nord-americana que mostra sis joves disruptors del centre de Nova York mentre segueixen els seus somnis i persegueixen l’amor i l’art. La primera part consta de vuit capítols i es va estrenar a la plataforma Freeform el passat 13 de setembre del 2022. L’adjectiu disruptors es podria interpretar com trencadors de les normes establertes. La sèrie segueix aquests sis amics, models, artistes i animadors emergents en una ciutat de Nova York postpandèmia.

El líder d’aquest grup és el model i actor Fernando Casablancas, que ell mateix es defineix: “Soc un esperit lliure que és realment un intèrpret. Visc el meu art en el meu dia a dia. Soc un actor, un cantant, un ballarí, un motorista, un intèrpret. Quan pujo a l’escenari, tant si es tracta d’una sessió de fotos com d’una altra cosa, intento encarnar el personatge que imagino per a aquell moment mentre segueixo sent aquest vaixell de pissarra en blanc per a qualsevol energia”.

En llegir aquest nom i cognom, des de Sabadell es podria pensar en una casualitat, però no és així. Fernando Casablancas és el tercer fill de John Casablancas i, per tant, net de Ferran Casablancas i Bertran i besnet de Ferran Casablancas i Planell, és a dir, d’ascendència inequívocament sabadellenca.

Les patents del sistema Casablancas d’estiratge de fibres de cotó varen ser d’àmbit mundial, qüestió que va obligar els dos fills de Ferran Casablancas i Planell i Josepa Bertran i Oliu a estar-ne al càrrec. Mentre en Joan s’instal·lava a Nova York, en Ferran i la seva esposa Antònia Ubach van haver de voltar i viure a diferents llocs del món. Per atendre, vigilar i administrar les empreses i negocis de la família, van haver de fer vida a diferents països. De manera que els anys trenta vivien a Manchester; a inicis dels quaranta a Buenos Aires; el 1942 a Nova York; entre 1945 i 1948 a Mèxic, i els anys cinquanta a Ginebra. A més d’estades més curtes a altres ciutats. Els tres fills que van néixer del matrimoni ho van fer a països diferents i van adoptar la corresponent nacionalitat, però varen ser educats en els col·legis més elitistes de Suïssa. En Ferran, el fill gran, va seguir els negocis del seu pare. La mitjana, la Sílvia, nascuda l’any 1940 a Buenos Aires, va ser portada de les revistes del cor i perseguida pels paparazzis pel seu nuviatge amb l’Aga Khan, un dels homes més rics del món. En John, el petit, nascut el 1942 a Nova York, va guanyar diners i fama mundial després de crear una agència de models que va descobrir les professionals de la passarel·la més conegudes del món, aquelles que al matí no s’aixecaven per menys de 10.000 dòlars.

L’atzarosa vida de John Casablancas queda reflectida a The Man Who Loved Women (2016) L’ascens i l’èxit rotund del fundador de l’agència de models Elite, John Casablancas, es descriu en aquesta biografia de l’home que va inventar la supermodel. Educat al selecte col·legi Le Rosey de Suïssa, als 16 anys va ser seduït, en dues ocasions, per dones més grans que ell i casades. Anys més tard, ell parlaria de violació. Després d’estar uns anys al Brasil al departament comercial de Coca-Cola, l’any 1972, amb cent mil dòlars que li va deixar el seu pare va crear Elite Model Management a París, agència de models que cinc anys després traspassaria al seu germà Ferran.

Hi ha innombrables llegendes al voltant de John Casablancas. Creador l’any 1977 a Nova York de l’agència de models Elite, una de les més grans del món, amb sucursals a 47 països i ingressos anuals de 140 milions de dòlars, sempre va ser un seductor dins el món de la moda. Durant trenta anys, va utilitzar el seu olfacte per descobrir i seduir dones boniques. Als anys vuitanta, foren Linda Evangelista, Cindy Crawford o Naomi Campbell, i la dècada següent, Claudia Schiffer, Elle Macpherson o Gisele Bündchen. Va estar casat tres vegades amb joves models: la francesa Marie-Christine; la danesa Jeanette i la brasilera Aline Wermelinger, una model que tenia 17 anys quan van començar a caminar per la passarel·la. Del primer matrimoni va néixer la Cecile, dissenyadora de joies; del segon, el Julian, cantant i líder de famosos grups com The Strokes i The Voidz, i del tercer, el Fernando, el John júnior i la Nina.

La seva jubilació es va accelerar amb un escàndol que va involucrar el llavors president d’Elite Europe, Gerald Marie, que s’havia mostrat en un documental de la BBC del 1999 proposant a una model jove que tingués relacions sexuals amb ell. John Casablancas no va estar implicat en l’escàndol, però li va fer vendre la seva participació a Elite i deixar l’agència l’any següent.

Nascut a Rio de Janeiro i establert a Nova York, el seu tercer fill, Fernando Casablancas, té tot un món de la moda al seu ADN, fill d’autèntics professionals del ram, ara és ell qui surt a les passarel·les, assajos i editorials.

Als 17 anys, el Fernando va deixar el Brasil per estudiar Belles Arts a Parsons The New School i a la Tisch School of The Arts de la Universitat de Nova York. Ara, amb 24 anys, el jove de trets impecables destaca com a model i defensa la identitat queer.

Trencant amb el sistema binari, Fernando Casablancas va travessar la barrera de gènere modelant per a diverses col·leccions: masculí, femení i edat. En menys d’un any de la seva carrera a la moda, ha treballat per a marques com Balmain, Bottega Veneta, Charlotte Tilbury, Ludovic de Saint Sernin o Chrome Hearts, entre d’altres.