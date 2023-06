Sabadell ha celebrat aquests dies la Setmana Sense Fum, amb diverses iniciatives per advertir sobre els riscos del tabac en la salut. En aquest camp, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí forma part des de l’any 2006 de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum (XCHSF), amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Un dels projectes impulsats són els programes de deshabituació tabàquica (PDT), que ajuden als centres sanitaris a instaurar protocols i circuits d’intervenció en cessació tabàquica adreçats a pacients hospitalitzats i a treballadors. Des de l’any 2019, més d’un centenar de professionals s’han adherit al programa de deshabituació tabàquica del Parc Taulí.

“Ho he de deixar, però no podré sola”

Un dels casos és el de la Mariana, treballadora del Taulí, que als 63 anys ha deixat de fumar després de cinc dècades consumint un paquet al dia. “Vaig començar als 13 amb Ducados. Com molts joves, ho feia pensant que era més irreverent”, confessa. Mai havia tingut ni un constipat greu, fins que durant la tardor passada va patir una bronquitis. “M’ofegava. Em vaig espantar molt. I vaig pensar que era el moment: ‘ho he de deixar, però no podré sola’”, es va dir. La doctora Rosa M. Serrano, metgessa del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, va fer la resta.

Aleshores, va iniciar un tractament amb moltes converses i poques pastilles. “Només en vaig prendre cinc vegades!”, apunta sobre el procés. Després d’establir les pautes i fer el seguiment, la voluntat de deixar de fumar s’havia convertit en un fet consumat en poques setmanes. “Des del 6 de desembre soc una persona nova. Ja no me’n recordo del tabac”, diu.

Entremig, els dos primers dies, durant l’esmorzar, admet que hi va pensar. Però de seguida va superar la síndrome d’abstinència. “Estic molt contenta. Surto a passejar amb la gossa i ara no em canso tant com abans”, apunta. El servei, diu, ha estat impecable. “Mai no havia pensat a deixar-ho. I ho vaig haver de passar malament per fer-ho”, repassa.

La Mariana anima a fer el pas i fer front a la por que pugui generar el camí. “Si no tenim la capacitat per afrontar-ho sols, podem demanar ajuda. Un cop ho fas, et trobes molt millor”, sintetitza. Ella es gastava 150 euros al mes en tabac. “Amb el que estalvio m’he apuntat al Club Natació i tota la resta van a la guardiola. Quan faci un any, el pròxim 6 de desembre, potser convido a totes les companyes de la planta en sortir de treballar”, conclou rient.

Els beneficis de deixar-ho

La Doctora Rosa M. Serrano, del Servei de Prevenció/Salut Laboral, destaca que “els beneficis de deixar de fumar són clars: deu anys després de deixar el tabac, les persones exfumadores tenen la meitat de risc de morir per càncer de pulmó que les persones que encara fumen, i el risc de morir per infart de miocardi torna al nivell basal al cap de 15 anys de deixar de fumar”.

El consum de tabac és la primera causa prevenible de pèrdua de salut i de mortalitat prematura en el món. És un dels principals factors de risc en malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques i de nombroses patologies, entre elles el càncer.

Les diferents estratègies en l’abordatge del cessament del consum de tabac inclouen mesures preventives per augmentar el nombre d’exfumadors, evitar l’exposició involuntària al fum ambiental del tabac i evitar la incorporació de nous fumadors. A Catalunya, 24.335 persones han iniciat tractament farmacològic per deixar de fumar entre el febrer i l’abril d’enguany.