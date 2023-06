Déjà-vu a Can Llong: “El meu fill s’ha quedat sense plaça de P3 al barri”

Déjà-vu a Can Llong. La història de la família de la Lídia no és cap rara avis. El seu fill s’ha quedat sense plaça a cap de les tres escoles públiques del barri —els centres educatius Mas Boadella, Virolet i Can Llong—, i la sabadellenca es pregunta: “I ara què?”. “Provisionalment, estàvem a la posició 39, de les 40 que hi havia al Mas Boadella. Fa uns dies, però, vam rebre un correu d’Educació que ens notificava que el nostre fill, al final, no havia obtingut plaça”. Si bé la Lídia assegura que al principi “és un trasbals”; ja ha pres la decisió de recórrer tant com pugui, amb queixes i peticions a l’administració, perquè el seu fill pugui formar-se a una de les escoles de la seva zona residencial. “Hem escollit aquesta via: l’altra és assumir que hauràs de portar la criatura a una escola lluny de casa o a la privada, directament”. Almenys una desena de famílies més de Can Llong i Castellarnau es troben ara per ara amb la mateixa situació que la Lídia, nou d’elles amb la preinscripció feta a l’escola Virolet, segona la Lídia. “El Virolet té edifici nou i un projecte educatiu molt atractiu”, apunta, i afegeix que “vam percebre que quedaria saturada de famílies i, estratègicament, vam posar com a primera opció el Mas Boadella”. La veïna de Can Llong, lamenta, però, que “la jugada no ens ha acabat de sortir bé”.

En total, s’han ofert 120 places a la zona Can Llong-Castellarnau; i veus municipals confirmen que la principal sobrecàrrega de demandes és a l’escola Virolet. Ara bé, fonts del consistori asseguren que tot l’alumnat de la zona entrarà a mesura que avanci la preinscripció, que encara roman amb dades provisionals. Can Llong és el barri més jove de Sabadell, i el que ha crescut més en els darrers anys.

Hi ha precedents

La veïna de Can Llong va posar-se en contacte amb l’Oficina d’Escolarització Municipal, i se li va confirmar que, en cas de posar una queixa, no seria fins a setembre que obtindria una resposta definitiva sobre la futura escola del seu fill. Aquesta és una situació que es va produir ja l’any passat al barri de Can Llong. Pocs dies abans d’encetar el setembre, vuit famílies de la zona encara no tenien assignada l’escola; i narraven al Diari de Sabadell que la situació d’incertesa era “gegant”.

“La majoria de les famílies amb qui he parlat, que van trobar-se en situacions semblants, m’han assegurat que en la majoria dels casos tot es resol positivament”, apunta la Lídia. I així es va demostrar l’any passat. Ara bé, “tot aquest temps tens un neguit constant”. Una de les queixes més compartides durant aquest temps d’espera, també segons els testimonis de l’any passat, és el fet que les famílies que estan a la llista d’espera es perden les primeres reunions i preses de contacte amb les escoles i professorat.