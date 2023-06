Conferència del doctor Daniel Adán sobre prevenció de l’envelliment cel·lular a Eutime

L’especialista en medicina regenerativa Daniel Adán, del grup Policlínic, impartirà una conferència sobre la prevenció de l’envelliment cel·lular, el dimarts 13 de juny a les 18h, organitzada pel grup sènior d’Eutime. La sessió, que és gratuïta i està oberta a tothom, se celebrarà a la seu de l’associació, al carrer Narcís Giralt, 40.

L’associació Eutime està formada per antics alumnes de l’Escola Oficial de Comerç, fundada a Sabadell l’any 1941, de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials i els estudiants que des de l’any 2010 s’hi incorporen de les noves promocions de l’actual Facultat d’Economia i Empresa – Campus Sabadell – de la UAB. Per altra banda, ofereixen conferències i cursos obertos a tothom, com per exemple el d‘educació digital per a sèniors.