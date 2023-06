Els deures i decisions que afronta el CE Sabadell aquest mes de juny

La competició va acabar el 27 de maig i dotze dies després, la principal novetat en clau arlequinada continua sent l’adeu d’Esteve Calzada de la presidència. Cert que la maquinària a les oficines de la Nova Creu Alta és notable en diferents àmbits, però aquest mes de juny està farcit de deures i decisions importants i caldrà posar fil a l’agulla al més aviat possible. Repassem els apartats claus de futur i com es troba ara mateix la situació i les possibles opcions.

1. Direcció esportiva i banqueta 23/24

És gairebé la pedra filosofal per començar a treballar en la parcel·la esportiva. Després d’assolir l’objectiu de la permanència en una temporada molt complicada, Miki Lladó va deixar clar que voldria continuar el nou projecte. Tot apunta que serà així. El tècnic santcugatenc es troba gaudint de les vacances lluny de la ciutat, però en permanent contacte amb el club. S’ho ha guanyat a pols i l’Àrea Esportiva ho té decidit. És qüestió d’anunciar-ho, com també es farà realitat la continuïtat de Jaume Milà en el càrrec de director esportiu després de completar un excel·lent mercat d’hivern. Qualsevol altra decisió seria una gran sorpresa.

2. Planificació de la plantilla 23/24

Jaume Milà ja fa temps que treballa en diferents escenaris en la planificació del nou curs, però sense poder concretar ofertes. No es pot repetir la inacció de setmanes i setmanes de la temporada anterior. La direcció esportiva assumeix la marxa de Sergi Altimira (Getafe) i dels cedits (Sergi Garcia, Àlex Sala i Pau Víctor) i té clares les prioritats per renovar. Ho intentarà amb Ortolà -molt difícil- o Guillem Molina i Alberto Fernández. Dels que tenen contracte, no tots continuaran (Dieste). També es manté l’expectativa sobre possibles ofertes a Cristian Herrera.

3. Nou president del Consell d’Administració

No es considera una prioritat ara mateix, però el club és conscient que cal activar la substitució d’Esteve Calzada, per una qüestió legal i també d’imatge.

En aquest sentit, el nom de Pau Morilla–Giner cada vegada agafa més força. L’empresari sabadellenc ha estat peça clau en l’aterratge de nous inversors, coneix aquest món en l’àmbit internacional i, a més, sent passió pels quadres arlequinats, com ha demostrat a la llotja o veient el partit amb els aficionats, com va passar al Johan Cruyff. Té la predisposició i també es podria anunciar ben aviat el pas.

4. Grup americà i pressupost

Després de la desmesurada i fallida aposta de la 21/22 i la contenció absoluta de la 22/23, ara potser s’optarà per un pressupost híbrid amb l’objectiu d’aspirar a quelcom més que una permanència còmoda. Caldrà esperar també al definitiu desembarcament del grup americà i el seu nivell d’implicació econòmica. De moment, en el passat exercici va superar els 800.000 euros. El Consell haurà de valorar i té clar que mai estirarà més el braç que la màniga.

5. Campanya de socis i equipacions

Aquest mes de juny es presentarà la nova campanya de socis amb l’objectiu de mantenir les xifres dels últims cursos. S’ha culminat el 22/23 amb 4.886 socis i una mitjana de gairebé 3.500 espectadors per partit a la Nova Creu Alta. També hi ha l’al·licient de conèixer el disseny de la segona samarreta 23/24. Cal recordar que es va fer un concurs entre els socis i dels quatre aspirants (Javi Maiquez, Jordi Romagosa, Pol Lázaro i Marc Raluy) sortirà la guanyadora que es coneixerà oficialment el dia de la presentació de les equipacions.

6. Acte central del 120 Aniversari

Abans de tot això, el dimarts 13 se celebra l’acte central del 120 Aniversari sobre la gespa -després serà aixecada per afrontar la millora-de l’Estadi. Un acte senzill i emotiu que servirà per fer club i premiar la fidelitat arlequinada.