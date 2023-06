El carismàtic Julian Casablancas, cantant de The Voidz, va sorprendre el públic del Primavera Sound diumenge passat amb un clam a mig concert: “Catalunya! És la terra de la meva sang. Visca Sabadell!”. La proclama va deixar descol·locat a bona part del públic, però no tant a molts sabadellencs que coneixen la relació entre la ciutat i la nissaga familiar de l’artista, vocalista de la històrica banda de rock The Strokes.

Julian Casablancas té ascendència sabadellenca. El seu besavi va ser Ferran Casablancas i Planell (1874-1960), a qui se li reconeix haver patentat una màquina d’estiratge de fibres de cotó i llana que va revolucionar mundialment la indústria tèxtil. Bona part de les principals fàbriques del món van adoptar el sistema d’aquest sabadellenc prodigiós, repartides per França, Bèlgica, Anglaterra, l’URSS, la Xina, Estats Units, Mèxic, Brasil, Japó, Turquia i Grècia. Va ser el primer inventor estranger distingit com a soci d’honor de l’Institut Tèxtil de Manchester.

La biografia de Casablancas i Planell situa l’inventor i empresari a les pàgines honorífiques d’història de la ciutat: va promoure l’arribada de l’aigua a Sabadell, va impulsar la Mútua Sabadellenca d’Accidents de Treball, va ser president del Banc Sabadell durant 14 anys i també membre d’honor de la Fundació Bosch i Cardellach, a més d’haver militat una temporada a la Lliga regionalista. Se li van dedicar un carrer i un institut i va ser nomenat Fill Predilecte de la Ciutat per l’Ajuntament. Per extensió, doncs, el cantant de The Strokes no pot deixar de ser considerat rebesnet de Sabadell.

El cognom també està relacionat amb les passarel·les. El net de l’inventor sabadellenc, i pare del cantant, va ser el llegendari i controvertit faldiller John Casablancas (1942-2013), qui va fundar l’agència de models Elite, amb sucursals a 47 països i ingressos anuals de 140 milions de dòlars.

L’empresari, que al documental The Man Who Loved Woman pressumeix de tenir “ànima catalana”, va ser precursor del concepte ‘supermodels’ i, als anys vuitanta, se li atribueix el descobriment de celebritats com Linda Evangelista, Cindy Crawford o Naomi Campbell, i la dècada següent, Claudia Schiffer, Elle Macpherson o Gisele Bündchen.