No n’hi ha hagut cap amb el cap cot. A les deu del matí, quan encara faltava mitja hora per donar definitivament per acabat el primer examen, ja han començat a sortir els primers estudiants de les aules. Mans a la butxaca, somriures de complicitat, saltets d’alegria… A la UAB Covadonga de Sabadell, l’arrencada de la Selectivitat 2023 —sempre amb el famosíssim examen de Llengua Castellana i Literatura— ha deixat “un molt bon gust de boca” als estudiants. L’Estel, la primera a desar el boli a l’estoig, ha apuntat que “aquest any les PAU s’han portat molt bé”. Amb un gran “de moment”, però, ja que la prova de castellà és només el tret de sortida. També l’Álvaro i la Noèlia s’han vist “segurs” davant d’un examen que han titllat de “força assequible”.

Sembla que l’opció A ha estat la favorita entre la majoria dels sabadellencs. I això per què, li hem preguntat a l’Álvaro? “Doncs perquè a la segona opció s’havia de fer una descripció, i és més complicat que el text argumentatiu que ens demanaven a la primera opció”, ha comentat mentre buscava l’aprovació de la seva amiga, que ha fet que ‘sí’ amb el cap. Preguntats per la qüestió que ha generat més maldecaps, els estudiants s’han dividit entre “una pregunta on ens feien distingir oracions agramaticals” o “una que feia referència a frases subordinades”.

Amb totes aquestes, la plaça de davant la facultat ja s’ha omplert d’estudiants dels diferents instituts de Sabadell, organitzats en grupets, que comentaven la jugada. “A la tercera pregunta crec que m’he equivocat”. “Penso que trauré un set”. “Com ha anat?!”. Els més flegmàtics, amb una cigarreta a la mà; els més desassossegats, fullejant els apunts del següent examen, el de Llengua Estrangera. I d’altres que anaven mirant de reüll les finestres de les aules i enviaven forces als companys que encara feien l’un contra un amb l’examen.

Dues estudiants posaven en comú les respostes: “Què has contestat a la primera pregunta de la lectura?”. Mala tàctica després d’una prova; i encara més perillosa si encara te’n queden unes quantes més per davant. “Crec que no hem posat el mateix”, li ha contestat amb un riure nerviós a l’amiga, que li ha respost: “És igual, canviem de tema!”. Alea iacta est.