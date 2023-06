L’ADN del jersei d’Helena Jubany no coincideix amb el de Santi Laiglesia

L’ADN trobat al jersei d’Helena Jubany, morta l’any 2001 a Sabadell, no coincideix amb el del segon investigat pel crim, Santi Laiglesia. Així ho ha determinat el laboratori científic de la Policia Nacional, que va rebre l’encàrrec de comparar les dues mostres per part del jutjat de Sabadell que investiga la mort de Jubany.

Al novembre es va saber que les mostres d’ADN de l’aleshores investigat, Xavi Jiménez, no concordaven amb les trobades a la roba que duia la noia quan va morir. Al març també es va determinar que l’ADN de Laiglesia, propietari de l’immoble on van passar els fets, tampoc concordava amb les restes trobades en el mateix cos de Jubany.

Hi ha indicis que fan que es mantingui en la causa

Tot i quedar demostrat que no hi ha restes genètiques de Xavi Jiménez en la roba de Jubany, sí que hi ha indicis que fan que es mantingui en la causa. El passat mes de gener es van obtenir els resultats de les diligències pericials sobre els anònims que la jove havia rebut abans de morir, i l’anàlisi lingüístic refermaria que Jiménez hauria participat en l’elaboració dels redactats. “Hi ha indicis suficients de coincidència documental tant pel que fa al contingut com als trets lingüístics per considerar la seva participació en l’elaboració dels anònims”, detallava el jutge en la interlocutòria.

El magistrat, un cop practicades totes les diligències acordades, ha donat trasllat a les parts per si consideren necessària la pràctica d’alguna diligència més.