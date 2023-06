Els jocs d’aigua de la plaça de Catalunya de Castellar s’obriran aquest dissabte

El dimecres vinent es donarà la benvinguda a l’estiu i la calor és cada dia més present. Així, Castellar obrirà aquest dissabte l’espai de jocs d’aigua interactius de la plaça de Catalunya. L’espai funcionarà com a refugi climàtic per a la població davant la previsió d’altes temperatures per als pròxims mesos. La instal·lació, que compta amb un sistema de recirculació de l’aigua, obrirà amb un horari més restringit respecte a anteriors temporades atesa la situació d’excepcionalitat per sequera. Així, es podrà utilitzar set hores de dilluns a divendres (de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h) i cinc hores i mitja els dissabtes i diumenges (d’11 a 14 h i de 17 a 19.30 h).

Cal recordar que des de finals de juny i durant tot el juliol, els usuaris de les activitats d’estiu que formen part del projecte “Estiu enriquit” tindran prioritat d’accés entre les 10.00 i les 13.00 h. L’entrada es farà per la zona de la terrassa del bar i l’aforament de l’espai d’aigua estarà limitat a 200 persones. A partir d’aquest cap de setmana es tancarà el perímetre de la instal·lació i es col·locaran diversos cartells per tal de promoure un ús cívic de la instal·lació. Entre d’altres, recordaran que no està permès fer pícnic a dins de la instal·lació d’aigua o la recomanació de no anar seminú (només amb banyador) a l’exterior dels jocs. A més, s’instal·laran vàters químics tant a l’interior com a l’exterior de l’espai i es col·locaran més contenidors per a les deixalles.

Els jocs d’aigua de la plaça de Catalunya compten amb una quarantena d’elements recreatius, distribuïts en dues àrees diferenciades: una de familiar, amb jocs adreçats a persones de totes les edats, i una altra d’infantil, adreçada als més menuts.