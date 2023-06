Carlos López dirigirà el CE Mercantil a la Divisió d’Honor juvenil

Encara no és oficial, però l’actual director esportiu, Carlos López, té totes les paperetes per dirigir el CE Mercantil a la Divisió d’Honor juvenil després de la marxa de Marc Xala, qui ha decidit acceptar un nou camí que conduirà al Futbol base de l’Espanyol. També el Girona s’havia interessat per ell.

Marc Xala ha fet història al club mercantilista, on ha militat 16 temporades, primer a jugador en totes les categories, i les últimes 12 com a entrenador, trobant la culminació al capdavant del juvenil ‘A’, màxim exponent de l’entitat. Va arribar en una situació difícil i en dos anys ha passat de la Preferent -amb una única derrota- a la màxima categoria. Òbviament, el Mercantil volia la seva continuïtat, però el mateix president, Jordi Grané, reconeixia en una entrevista al Diari de Sabadell la possibilitat que rebés una bona oferta per la seva excel·lent trajectòria. Como així ha estat.

Al tècnic li ha costat marxar. S’ho ha rumiat moltíssim, però aquesta setmana, a través de les xarxes, el club i ell mateix confirmaven l’adeu. Marc Xala va fer un comunicat molt emotiu: “Aquest escut sempre estarà en el meu cor”, agraint al club i els seus principals col·laboradors la feina feta al seu costat durant aquests últims anys.

El club aposta per l’experiència del director esportiu, Carlos López, qui ja ha dirigit l’equip mercantilista en anteriors etapes i ha estat a altres clubs com el Sabadell Nord. Coneix perfectament la casa i tindrà l’avantatge de portar els jugadors que consideri necessaris per completar un bloc competitiu i lluitar per la permanència a l’elit, gran objectiu la pròxima temporada.