7 consells per evitar els incendis forestals

La ciutat es prepara per viure la revetlla de Sant Joan, una de les dates assenyalades en vermell cada any. La cita augmenta alhora el risc d’incendis, en un context actual marcat per la sequera i el canvi climàtic. Per això, l’Ajuntament de Sabadell ha presentat a la població un seguit de recomanacions per evitar els incendis forestals. A les zones forestals i a la franja de 500 metres que les envolten, siguin o no poblades d’espècies arbòries, s’han de seguir els següents consells:

enceses ni llumins, ni caminant, ni per la finestreta del cotxe. No llencis coets, petards, focs d’artifici o altres artefactes que contenguin foc.

en direcció oposada al vent i, si pots, entra en zona ja cremada. Si t’evacuen, tanca les portes, les finestres i les claus de pas dels combustibles.

Si t’has de confinar, entra a casa amb tota la família i els animals domèstics .

han de ser d’obra amb mataguspires i tancament, s’han de situar a més de 500 metres de terrenys forestals i han d’estar envoltades per una franja de terreny sense vegetació. Si vius en una casa, neteja el jardí de vegetació, mantén una distància de 6 metres entre els arbres. Mantén netes les franges de protecció perimetral.

En situació d’emergència, es recomana seguir les informacions i les indicacions dels canals oficials. A la primera espurna, s’ha de trucar al 112.