El CE Sant Nicolau, guardonat amb el Reconeixement Especial BQ Valors de la Federació

En un any molt intens i especial per la celebració del seu 40è aniversari, el Club Esportiu Sant Nicolau serà guardonat amb el Reconeixement Especial BQ Valors per part de la Federació Catalana de Bàsquet. El lliurament es farà aquest dissabte, 1 de juliol, en el decurs de la Festa del Bàsquet Català, que tindrà lloc al Cinema Aribau de Barcelona i serà conduïda pels mítics periodistes Isabel Bosch i Víctor Lavagnini.

“Suposa un orgull i un honor rebre aquest reconeixement per part del principal organisme català del bàsquet”, admet el president del Sant Nicolau, Arnau Bonada. No només és una manera de premiar una trajectòria sinó els valors de l’esport i del bàsquet. “De fet, aquest és l’objectiu de la nostra entitat i ja va quedar palès en el documental que vam fer aquest any amb motiu del 40è aniversari que va causar un gran impacte. La mateixa Federació ens va felicitar perquè vam transmetre com viu el bàsquet un nen de vuit o nou anys, des del cor”. Quan es va projectar a Sabadell, el Cinema Imperial va omplir-se de gom a gom.

L’acte tindrà una curiosa coincidència: la Federació Catalana compleix cent anys i el Sant Nicolau, n’acaba de celebrar quaranta. “És un moment molt especial per a les dues institucions en el nostre objectiu comú de treballar pel bàsquet”, diu Arnau Bonada.