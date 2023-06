Les notícies més destacades d’aquest dijous 29 de juny del 2023 a Sabadell

Aquest dijous toca parlar de la situació del petit comerç a Sabadell. Segons el darrer estudi del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), una de les amenaces del sector del comerç al detall és la falta de relleu generacional en la gestió de negocis. Hem fet un repàs a l’estat de la qüestió en les últimes hores.

L’alta edat d’empresaris i els alts índexs d’envelliments dels ocupats en el sector són alguns dels trets característics d’un comerç al detall amenaçat pel comerç en línia. A Sabadell, no n’és una excepció. “Com succeeix en altres poblacions, negocis amb llarga trajectòria a la ciutat es veuen abocats a tancar per falta de relleu. Cal treballar entre tots els implicats per facilitar els traspassos entre qui vol invertir en un negoci i es vol jubilar”, apunta el president de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra de Comerç de Sabadell, Josep Maria Porta.

La gravació d’una càmera de videovigilància és l’únic que hi ha dels assassins d’Héctor Balmayor. Quatre anys després del crim, no se sap qui va acabar amb la vida d’aquest jove barceloní en ple carrer de Gràcia de Sabadell. No s’han trobat prou proves, indicis ni cap testimoni concloent, i no s’ha pogut provar la participació d’una parella que estar imputada pels fets. La investigació continua oberta, però el temps va a la contra.

Sense plaça als instituts públics de Sabadell: “On estudiaré batxillerat?”, es pregunten alguns joves. Estudiants sabadellencs que canvien de centre per anar a estudiar batxillerat a instituts públics s’han trobat amb les llistes plenes.

“Està caient l’escorça de tots els plataners, mai ho havia vist de manera tan exagerada”, deia fa uns dies el sabadellenc Joan Batalla, en referència als exemplars de la via de Massagué. La realitat és que siguin aquests, els de la Rambla o de qualsevol altre punt de Sabadell, en les darreres setmanes han renovat la seva escorça, i la més vella ha caigut a terra, la qual cosa ha cridat l’atenció a molts veïns, encuriosits per saber si passava alguna cosa estranya.

Canvi de plans. Això és el que va passar el 1976 quan, finalment, aquest escut de Sabadell va arribar al seu emplaçament final, on es manté actualment. Quan s’arriba a Sabadell per la Gran Via, just darrere de les lletres Sabadell, hi ha un jardinet amb un petit estanc d’aigua. Costa de veure circulant, no és un lloc de pas a peu i arribar-hi caminant comporta prendre cert risc –perquè queda enmig de diversos carrers–, però allà hi ha l’escultura Escut de Sabadell, d’autor desconegut i documentada pel Museu d’Art. Coneix la història.