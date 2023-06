El triatleta Josep Colomé ho ha tornat a fer: s’ha classificat pel Campionat del Món a Finlàndia

No té sostre. El veterà triatleta sabadellenc Josep Colomé tornarà a viure les sensacions d’un Mundial després de la seva gran victòria a l’Ironman disputat a Hoorn (Països Baixos) en la distància half.

Colomé gairebé no ha tingut temps d’assaborir aquest èxit perquè aquest cap de setmana es troba a la Corunya on lluitarà pel Campionat d’Espanya de triatló en les distàncies de 1.500 metres nedant, 40 km en bicicleta i 10 km corrent. “Malgrat que he tingut molt poc temps per recuperar, penso que sempre és important competir en un campionat estatal. Són distancies i desnivells diferents i l’objectiu, com sempre, serà fer un bon paper”.

De Hawaii a Finlàndia

Per a un triatleta, la màxima aspiració és participar en el mític Ironman de Kona (Hawaii), considerat el Campionat del Món de l’especialitat. El Josep ho va aconseguir l’any passat després de classificar-se gairebé per sorpresa. La peculiaritat és que ho va fer amb 70 anys, sent l’atleta més veterà de Catalunya i l’estat espanyol en l’edició del 2022.

Li va quedar un regust agredolç perquè uns problemes tècnics de la bicicleta el van obligar a abandonar una prova per primera vegada en la seva dilatada trajectòria. De totes maneres, el sabadellenc manté el seu lema: “Jo gaudeixo de cada prova i per a mi estar a la línia de sortida és un regal i ho celebro sempre”.

Doncs ara tindrà motius per celebrar-ho de nou perquè a finals del mes d’agost disputarà un nou Campionat del Món. No serà a Kona sinó a Finlàndia, concretament a Lathi, molt a prop de Hèlsinki. Serà en la distància half, és a dir la meitat de l’Ironman de Hawaii: 1.900 metres nedant, 90 km en bicicleta i la Mitja Marató per rematar-ho.

Això ha estat possible gràcies a la seva victòria en l’Ironman de Hoorn, on va mostrar-se molt superior en la categoria de 70-74 anys. “Les sensacions generals van ser molt bones. Em vaig trobar bé nedant i el sector de la bicicleta va ser el millor, amb una mitjana de km/hora superior. Vaig patir més en el segment de córrer perquè feia moltíssima calor, però vaig saber gestionar l’avantatge amb el segon de la meva categoria i em va permetre guanyar amb certa comoditat”.

Estiu entrenant

Ara, el Josep, després de completar el triatló del Campionat estatal, ja té plans per l’estiu: “No podré descansar gaire perquè em tocarà entrenar específicament per la prova del Mundial. Però això és el que m’agrada i ho faig molt de gust mentre pugui, és clar”, diu amb un somriure des de terres gallegues.

No li agrada parlar massa d’objectius, però és evident que després de la petita decepció de no poder acabar a Kona, ara es donaria per satisfet a travessar la línia de meta a Finlàndia. Com ell diu, seria un nou regal a la seva carrera.