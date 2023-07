Viatjar no és per a tothom: les famílies busquen fórmules per atenuar la inflació

Els viatges de vacances a l’estiu viuen una dualitat. Les agències del sector auguren setmanes amb xifres “rècord” i confirmen la “recuperació total” un cop superada la pandèmia, amb escapades novament intercontinentals després d’anys amb restriccions a l’hora de pujar a l’avió. En paral·lel, els preus s’han disparat i hi ha un gruix de famílies que es veuen empeses a replantejar les vacances o, directament, a quedar-se a casa.

Així, l’augment de la demanda arriba lligat a l’encariment del cost dels viatges, especialment pel que fa als bitllets d’avió, que s’han apujat entre un 10 i un 15% respecte a fa un any, segons Sabadell Viatgera. “La demanda ha crescut molt, sobretot en el primer trimestre de l’any. Hem passat de 0 a 1.000 en molt poc temps”, explica Xavier Escamilla, president de l’associació sabadellenca, que integra més d’una vintena d’agències. Empreses col·lapsades fa uns mesos per l’allau de sol·licituds de viatges.

Les dades de l’Enquesta de Turisme de Residents Familitur de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) confirmen l’impacte en les butxaques: la despesa dels residents a Catalunya en viatges ha pujat un 15% durant el primer trimestre en comparació amb el mateix període de l’any passat. “Amb la guerra d’Ucraïna, tot s’ha encarit molt. Especialment, els combustibles, un fet que afecta directament els viatges”, sintetitza.

Nous hàbits

Escamilla explica el creixement de la demanda per les ganes de viatjar de la gent, que en molts casos ha fet un esforç i ha buscat fórmules perquè l’impacte econòmic sigui menor. “Cada vegada estem més conscienciats de comprar amb antelació. Amb marge, sempre hi ha preus més assequibles, sobretot en tarifes aèries, que és el que s’ha apujat més”. El canvi en algunes dinàmiques s’ha notat en l’avançament de les reserves. La venda anticipada, explica, ha funcionat molt bé. Muntar un viatge durant el primer trimestre de l’any de cara a l’estiu, exemplifica, pot suposar un estalvi al voltant del 30% en un bitllet d’avió.

Alhora, el nou escenari ha portat una diversificació de les destinacions. “Els sabadellencs estan arreu del món. Segur que en trobarem a qualsevol racó del planeta aquest estiu”, expressa Escamilla. D’una banda, s’han planificat viatges per Europa i pròxims a la península Ibèrica, que permeten viure una experiència més econòmica, com el cas del Marroc.

Fora del continent, el president de l’associació afirma que l’Àfrica és un indret molt habitual. També el continent asiàtic, amb Sri Lanka o el Japó al capdavant del rànquing de peticions. “Després d’estar tant temps tancat, hi ha tendència a tornar cap allà”.

Aquest estiu, analitza, han notat que hi havia viatgers amb destinacions pendents dels últims anys. L’estalvi dels darrers estius -amb viatges més a prop per esquivar les restriccions- també pot ser un factor que hagi reactivat les estades en països més llunyans, fent augmentar el volum de reserves. La majoria, detalla, han estat de llarga distància. Això també prolonga les escapades més enllà dels 10 dies quan la destinació implica un trajecte llarg. “El viatge s’ha obert a tot el món”, resumeix sobre la situació que es viu avui.

No tothom marxa

A pesar de les alternatives i la variada oferta, però, no tothom marxarà de Sabadell aquest estiu. Segons l’últim Estudi de Qualitat de Vida, al voltant d’un de cada tres veïns no van anar de vacances abans de l’esclat de la pandèmia. Els motius són diversos, tal com reflecteix una enquesta del Diari.

Unes obres a casa, una intervenció mèdica o la massificació arreu són alguns motius per quedar-se a casa. L’economia, però, esdevé el factor més recurrent. En un context d’inflació, en algunes llars, marxar de vacances esdevé un privilegi inassumible.