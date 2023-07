Sabadell, Castellar i Terrassa demanen que s’expliqui l’acord de la ronda Nord

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i els alcaldes de Castellar del Vallès i Terrassa, Ignasi Giménez i Jordi Ballart, respectivament, han demanat a la consellera de Territori i Sostenibilitat i a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que l’acord per redactar el projecte de la ronda Nord es signi a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Un acte que permetria també explicar als agents econòmics i socials en què consisteix l’acord.

Els alcaldes afirmen que “donada la transcendència que té l’execució de la ronda Nord pel territori, sol·licitem que la signatura del protocol entre les dues parts que ha de fer possible el finançament i l’execució de la ronda Nord es realitzi a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb la participació de les alcaldies signants d’aquesta carta i dels agents econòmics i socials del territori, per tal també d’informar dels termes de l’acord i les accions que puguin esdevenir-se’n”. També assenyalen que “darrera aquesta petició hi ha una voluntat de treball conjunt que ja es va expressar ara fa un any en la trobada conjunta a la seu comarcal”.

Els tres alcaldes consideren que l’acord per la ronda Nord “suposa un avanç importantíssim per donar dinamisme a un dels territoris industrials capdavanters de Catalunya i per a la mobilitat diària de la ciutadania de la comarca”. Recorden que “aquesta és una infraestructura molt demandada pel territori pel que suposa en termes de millora de les comunicacions, descongestió del trànsit de vehicles i reducció de contaminació que suporten els nostres centres urbans i millora de les comunicacions i de la competitivitat del nostre territori”.