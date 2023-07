ENQUESTA | Ja saps a qui votaràs el 23-J?

Falten poc més de dues setmanes per a les eleccions generals del pròxim 23 de juliol i els partits escalfen motors per iniciar la campanya. Com marca la llei, arrenca la mitjanit d’aquest dijous a divendres, deixant 15 dies perquè les formacions convencin els votants indecisos. Diversos polítics de la ciutat formen part de les llistes.

En aquest escenari, volem saber quin és l’estat de la ciutadania de cara a la jornada electoral. Ja tens decidit a qui votar? Encara no ho saps? Estàs fart i has decidit que no aniràs a votar? Vota en l’enquesta del Diari.

