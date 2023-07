El migcampista Carlos Beitia torna com el segon fitxatge del Sabadell 23/24

Retorn. El migcampista valencià Carlos Beitia, 23 anys, s’ha convertit en el segon fitxatge del Sabadell 23/24. En realitat, es pot parlar de la seva tornada a la Nova Creu Alta perquè en la temporada 19/20 va arribar en el mercat d’hivern cedit pel Vila-real, però només va jugar un total de 93 minuts repartits en tres partits per l’aturada de la competició de lliga a Segona B per la irrupció de la pandèmia. Només va ser titular contra La Nucía (77 minuts) a l’estadi Camilo Cano i va participar contra Orihuela (14′) a la Nova Creu Alta i al Municipal d’Olot (2′). Després, va intervenir en les tres eliminatòries del play-off disputat entre Màlaga i Marbella que acabaria amb l’ascens a Segona Divisió A.

Beitia era un habitual recurs d’Antonio Hidalgo des de la banqueta. Contra At. Madrid B i Cultural Leonesa va sortir en els últims minuts del temps reglamentari i va disputar la pròrroga. Fins i tot va fallar un llançament de penal en l’agònica tanda davant el conjunt lleonès que Ian Mackay va encarregar-se d’esmenar amb les seves providencials intervencions. En la final davant el Barcelona At. va disputar els 7 minuts finals.

Vol ser més protagonista

El filial del Celta seria el seu següent destí, mantenint el seu paper secundari. En la temporada 21/22 va intervenir en 34 de les 38 jornades, disputant 547 minuts i en el curs passat la seva participació va baixar fins als 16 partits i 547 minuts. El Celta B va jugar el play-off d’ascens sense èxit. Ara torna al Sabadell amb ganes de reivindicar-se i amb més experiència, guanyar-se un rol principal al mig del camp, una parcel·la que ha quedat molt minvada d’efectius. Per cert, el Getafe ja ha fet oficial el fitxatge de l’exarlequinat Sergi Altimira, qui ha signat, com va avançar el Diari de Sabadell al seu moment, per quatre temporades.

El capítol d’incorporacions continua pendent de diferents fronts. De moment, s’han trencat definitivament les negociacions amb Lorenzo Burón, Loren, per part del mateix Centre d’Esports -no s’han detallat els motius- i també s’ha complicat l’operació de renovació amb Guillem Molina, per les seves altes pretensions. L’altre gran objectiu del director esportiu, Jaume Milà, és la continuïtat del porter Adrià Ortolá, amb molts pretendents.

Copa Catalunya: contra el Tona

El sorteig de la Copa Catalunya ha ofert el duel entre la Fundació Tona i Centre d’Esports Sabadell en la primera eliminatòria que es disputarà el cap de setmana del 5 i 6 d’agost en terreny d’Osona, davant un rival que milita a la Tercera Federació. En cas de continuar endavant, els arlequinats s’enfrontarien al guanyador del Badalona Futur-Vilassar de Mar en la següent ronda, prevista pel 13 d’agost. La tercera eliminatòria es jugarà el 20 d’agost, una setmana abans de l’inici de la temporada a Primera Federació.

El recorregut de l’equip de Miki Lladó en aquesta competició condiciona el programa d’amistosos de la pretemporada. De moment, estan confirmats els partits a Vila-real contra el filial groguet de Miguel Alvarez el dimecres 26 i al Municipal d’Olot el dissabte 29.