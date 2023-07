13,436, la nota de tall més alta: quins són els graus “inaccessibles” del 2023?

Des d’aquest dimarts, els estudiants que van fer la selectivitat 2023 han pogut consultar la primera assignació de les places universitàries per al curs 2023-2024. Segons el calendari publicat al Canal Universitats, l’assignació definitiva de places es farà entre aquest dijous i el 17 de juliol. Un cop conegudes les notes de tall, una de les curiositats és descobrir quins graus requereixen les qualificacions més altes.

Un any més, repeteix disciplina. Els dobles graus de Física i Matemàtiques a la UAB i a la UB han tornat a ser les carreres amb les notes de tall més altes amb un 13,436 i un 13,318, respectivament. El tercer lloc l’ha ocupat el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB, amb un 13,084. Tots tres estudis són titulacions amb menys de 40 places disponibles, un fet que eleva el llistó per accedir-hi. Per darrera, ja amb 200 vacants, s’ha situat Medicina al Campus Clínic de la UB, amb un 13,040.

Les notes han estat detallades aquest dijous pels responsables de Recerca i Universitats, que també han indicat que el 82,9% dels 57.263 preinscrits ja tenen assignada plaça a Catalunya. A més, sis de cada deu han entrat a la seva primera preferència. A banda, s’han reduït significativament els sol·licitants de fora del país, passant del 26,3% al 16,87%.

A Sabadell, les dues notes més altes a la selectivitat 2023 van ser les de Joel Trapero Gallart, estudiant de l’Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell, i Quim Martínez Gonzalvo, de l’Escola Ramar 2. En general han aconseguit un 9,90. Ja comptant específiques trobem a Trapero amb un 13,90 sobre 14, mentre que Martínez va aconseguir un 13’30.

Amb la mateixa nota, i amb només 16 anys, la Mireia Rizo, de la Creu Alta i estudiant a l’escola Europa de Sant Cugat, va fregar el sostre de les millors qualificacions de la demarcació de Barcelona. A la sabadellenca la van avançar de curs quan tenia nou anys.En total, 929 estudiants sabadellencs es van matricular a les PAU d’aquest any.