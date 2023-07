Repassem les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Política, educació, successos i esports marquen l’actualitat informativa farcida de notícies en les últimes hores a Sabadell. Un dels fets més destacats és la marxa de Nani Valero de la Crida.

Dimissió exprés i per sorpresa. La líder i portaveu de la Crida per Sabadell, Nani Valero, deixarà el càrrec de regidora del ple municipal. Valero (1969), membre d’associacions i sindicats de la ciutat, va substituir l’exalcalde Maties Serracant com a cara visible de la formació alternativa el 2020. La decisió es farà formal en un ple extraordinari que se celebra aquest divendres.

Els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desmantellat un grup criminal dedicat al narcotràfic que ocultava cocaïna en vehicles estacionats en aparcaments. La investigació conjunta conclou amb un total de quatre persones detingudes. El grup rebia la droga de Sud-amèrica i l’ocultava en diferents pots de conserva a l’interior de cotxes estacionats en pàrquings de Sabadell i l’Hospitalet de Llobregat per vendre-la posteriorment a diferents llocs d’Europa.

A les 7 del matí del dimecres, un dispositiu conjunt format per antiavalots dels Mossos d’Esquadra i operaris d’Endesa van entrar en un edifici ocupat a Sabadell per tallar el subministrament elèctric del bloc, conegut com a Bloc Guillem Agulló, ubicat al número 43 del carrer de Puig i Cadafalch. Des d’aleshores, 27 famílies, amb unes 150 persones, continuen sense llum, en plena onada de calor.

Des d’aquest dimarts, els estudiants que van fer la selectivitat 2023 han pogut consultar la primera assignació de les places universitàries per al curs 2023-2024. Segons el calendari publicat al Canal Universitats, l’assignació definitiva de places es farà entre aquest dijous i el 17 de juliol. Un cop conegudes les notes de tall, una de les curiositats és descobrir quins graus requereixen les qualificacions més altes.

David de la Cruz s’ha hagut de retirar del Tour de França després d’una aparatosa caiguda al tram inicial de la 12a etapa. Un fort cop al colze ha obligat els serveis mèdics a intervenir i fins i tot evacuar el sabadellenc en ambulància. D’aquesta manera, s’acomiada de la Grande Boucle a l’equador de la competició i en el seu millor moment des que va començar la cursa.