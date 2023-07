L’escola bressol privada, amb un 30% de les places buides a Sabadell

“Ens encanten el vostre model pedagògic i les vostres instal·lacions, però finalment hem obtingut plaça a una escola bressol pública”. Les llars d’infants privades de Sabadell han de fer mans i mànigues per omplir la totalitat de les places des que la Generalitat va aplicar la gratuïtat a l’I2 a les escoles bressol de titularitat pública. “L’atractiu per l’escolarització gratuïta és molt gran ara; i així ens ho verbalitzen moltes famílies”, diu Emma Miguel, portaveu a Sabadell de l’Associació Catalana de Llars d’Infants i directora de la llar d’infants Colorins. “Això, sumat a la baixa natalitat dels últims anys, ens ho posa molt difícil a les privades”, manifesta. A l’escola bressol Baby Boom, per exemple, han adjudicat 29 de les 37 places que ofereixen: “Hi ha infants que han fet I1 aquí i que ara han marxat a fer l’I2 a la municipal”, indica Carme Gálvez, directora del centre. “Tot i que ens diuen que els ha agradat molt el curs, la gratuïtat ens guanya”, lamenta.

Mentre les bressol municipals han omplert el 100% de les vacants –i han deixat 443 famílies sabadellenques sense plaça–, les bressol privades amb prou feina arriben al 70% de l’ocupació”, adverteix Miguel, que està constantment en contacte amb el teixit de llars d’infants privades de Sabadell. De fet, les dades proporcionades per l’Ajuntament de Sabadell també auguren un interès creixent per l’escola bressol pública aquest any: la demanda de sol·licituds ha crescut enguany més d’un 20% passant de 993 preinscripcions l’any 2022, a 1.214,aquest 2023.

En un manifest, l’associació d’educació infantil de primer cicle exposa que al conjunt de Catalunya, actualment al voltant d’un 25% de les places escolars de les llars d’infants privades han quedat desertes. Unes xifres que situen Sabadell per damunt de la mitjana; ja que el percentatge arriba fins al 30% al municipi. L’I1 també s’ha ressentit d’aquesta gratuïtat, indica la portaveu a Sabadell de l’associació, ja que “hem tingut famílies que ens han dit que feien la inscripció de l’I1 directament a la pública perquè d’aquesta manera tindrien la plaça gratuïta a I2 assegurada l’any vinent”.

Un nou barem universal

Una altra qüestió que des de l’associació no es vol passar per alt és “la necessitat que hi hagi un barem universal d’accés a l’escola bressol pública per evitar que en alguns municipis es discrimini les famílies amb menys recursos econòmics”, alerta Miguel. Això hauria d’assegurar que totes aquelles famílies que no poden permetre’s sufragar l’escolarització privada adquireixen plaça a la municipal.

A disposició de l’Administració

Davant d’aquesta situació i tenint en compte l’important volum de places de 0-3 no cobertes per l’oferta pública, l’associació –on hi ha adherides una quinzena de llars d’infants de Sabadell– posa aquestes vacants a disposició de l’Administració per poder escolaritzar aquells infants que no han accedit a la pública i les famílies dels quals no poden sufragar una plaça privada.

“Moltes famílies no han pogut escolaritzar els seus infants, però les llars privades tenim un volum rellevant de places buides”, assenyala Miguel. Apunta que “les nostres places servirien per cobrir tota la demanda”; i afegeix que “ja hem tingut algunes reunions amb l’alcaldessa, Marta Farrés, i el regidor d’Educació, Manuel Robles.

Veus del consistori apunten que l’Ajuntament ha estudiat la possibilitat de concertar amb les privades, però que no té capacitat econòmica per fer-se càrrec del pagament del concert i en aquest cas la Generalitat no fa cap mena d’aportació. Per tant, la Generalitat, de moment, no ha ofert cap solució per donar respost a aquestes famílies sense plaça a la pública, conclouen testimonis municipals.