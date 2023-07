Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Les infraestructures i els equipaments han estat en primera plana informativa en les últimes jornades. El futur de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa o les obres de la ciutat, en portada.

La ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la carretera que ha d’unir les dues capitals del Vallès amb Castellar, tindrà un cost d’uns 200 milions d’euros, segons va confirmar la ministra de Transports, Raquel Sánchez, en una visita a la ciutat divendres. Els governs de l’Estat i la Generalitat “continuen treballant” per avançar en la infraestructura, després de signar l’acord bilateral de la setmana passada. “És una obra molt necessària per treure trànsit de les ciutats”, ha defensat en referència a Sabadell i també a Terrassa.

Sabadell viurà diverses obres aquest estiu i el que resta d’any. En general són casos que ja estan en marxa i que continuen, cadascun amb una afectació major o menor per les vacances d’estiu. Parlem d’obres que impulsa l’Ajuntament de Sabadell i que sumen un pressupost global superior als 20 milions d’euros, amb el pavelló dels Merinals, el Portal Sud, el parc de les Aigües i Sallarès Deu al capdavant.

A Can Llong no hi ha estació. Els trens travessen el barri, però cap s’hi atura. A la zona hi viuen prop de 9000 veïns. Per a ells l’andana més propera es troba a plaça Espanya, un recorregut de quasi mitja hora. Després d’anys de promeses, els 122 milions d’euros en noves infraestructures a la comarca aportats pels pressupostos generals de l’Estat del 2023 obrien una escletxa. No obstant això, la visita de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, d’aquest divendres al barri va refredar les expectatives dels veïns.

“El que em mou és Sabadell i estar al costat de la gent”. Josep Escartín (Covadonga, 1962) es planteja tornar a ser síndic municipal de greuges de Sabadell. Va ser el primer sabadellenc a assumir el càrrec, una etapa que va durar dotze anys (2006-2018). Actualment, és director de Clients i Participació del grup Cassa, però sobretot se’l coneix per la seva petjada associativa en entitats i institucions de la ciutat.

El cartell de les barraques del 2023 ja s’ha fet públic. L’acte s’ha celebrat a la plaça Laietana. Els principals grups musicals de la cita seran Crim, Sobre mi gata i Awacate. Des de la Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS) la seva nova presidenta, Maria, ha explicat el lema d’enguany: ‘Que no ens desnonin la cultura’.