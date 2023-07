Arriben els últims dies de juliol i, amb ells, la tradicional festa major de l’Avinguda-Eixample. Amb un equip renovat al darrere –alguns se n’encarreguen de la festa per primer cop–, i desenes de comerços col·laborant, els veïns han organitzat més d’una vintena d’activitats per a tots els públics.

La festa comença avui amb el pregó a càrrec del raper i integrador social nascut a la nostra ciutat, en Nel·lo C, que també va fer un concert per amenitzar la nit del divendres. Però el gruix d’activitats es concentra dissabte i diumenge, amb un programa centrat en la música en directe, activitats infantils i cultura popular.

L’equip que organitza les festes s’estrena per primer cop. La Maite Díaz, presidenta de l’entitat, però, fa anys que hi col·labora i va ser l’ànima que va portar la tradicional fira d’artesania a l’Eixample: “És una de les grans apostes, em vaig quedar enamorada quan a un poblet vaig gaudir d’aquesta fira i crec que dona un gran valor afegit”, destaca l’organitzadora. Hi haurà 30 parades muntades al llarg del cap de setmana i el requisit indispensable per ser-hi és que siguin artesans al cent per cent: els seus productes són elaborats per ells mateixos.

Degustació de pernil 5J

Entre les novetats, dissabte a les 19 h hi haurà una degustació de pernil de 5J que serà tallat al moment. Aquesta activitat, però, no està al programa, però és una de les sorpreses que s’ha reservat fins ara. També hi haurà alguna ‘foodtruck’ per a tots els paladars.

D’altra banda, la ubicació també ha revolucionat el programa: les activitats es traslladen al bell mig de l’avinguda de Barberà, que quedarà tallada al trànsit. “És la festa major, i ha d’estar a l’eix principal del barri”, assegura Maite Díaz. Serà l’escenari de la festa. Ara bé, els veïns apunten un hàndicap: ara, part de l’avinguda està en obres.

Quin és el programa?

Dissabte arrenca el programa amb jocs infantils a la plaça de Mestre Planes i un vermut amb la col·laboració de la Bodega Coca, històric comerç del barri, al carrer de Brutau. Més tard, hi haurà un taller de dibuix infantil (18 h), música en viu amb Berta (19 h) i un concert de Country amb The Barroom Buddies Band (21.30 h). El plat fort arriba una hora després, amb el ball de Festa Major amb l’orquestra Sabor-Sabor.

Diumenge al matí s’obre pas a la cultura popular amb una passejada de geganters i grallers del barri de Gràcia (10.30 h) i jocs infantils a la plaça de Mestre Planes. Es repeteix l’hora del vermut (12.30 h) i, a la tarda, més dinamització infantil amb Jaume Barri (19 h). Al vespre, les Havaneres amb Cavall Bernat (21 h) amb rom cremat i el final de festes anirà a càrrec del Ball de Diables (23 h).

Darrere d’aquest programa hi ha una feina de molts mesos a l’esquena dels organitzadors. Asseguren que és una autèntica bogeria organitzar-ho tot i que quedi quadrat. “No tenim vida, em plantejo dormir a la placeta, que ara és la meva nova casa”, bromeja Maite Diaz. Ella, si hagués de recomanar una de les activitats, seria la fira d’artesania. Però han posat dedicació a cadascuna de les activitats previstes.

Ara bé, reconeix també que part del mèrit és del suport que han rebut d’altres veïns que estan a l’organització. “Hi ha moments que et planteges llançar la tovallola, la pressió és molt gran, però tinc molta sort de la Yolanda Furriols i Jordi Esqué”, reconeix. Per sort, fa dies que ja ho tenen tot sota control.