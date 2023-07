Sabadell ha sortit a votar amb menys intensitat que l’any 2019. La participació en les eleccions generals del 23J al migdia ha estat del 38,46%, pràcticament quatre per sota dels darrers comicis del 2019, les pitjors dades des del 2016 (32,8%). La darrera convocatòria del 2019 va atreure pràcticament la meitat de l’electorat i, a les 14 h, ja havia votat el 42,34 % del cens.

Per districtes, la participació més elevada ha estat al districte 3 –els barris del nord–, amb un 40,59% dels vots de l’electorat i al districte 4 –Can Rull, Can Llong, La Concòrdia, Castellarnau i Cifuentes–, amb un 40,12 %. Els barris més desencisats, fins al migdia, han estat els del districte 6 –zona sud–, amb el 36,17 % de participació i el districte 7 –Torre-romeu, Poblenou i Can Roqueta–, amb només tres de cada deu votants (32,8%).

Les eleccions generals acostumen a atraure un gran nombre de votants a urnes: a Sabadell, la participació mitjana històrica ha estat del 74,6%, per sobre dels comicis catalans i municipals. Fins al moment, la jornada funciona amb normalitat 58 col·legis electorals (i 247 meses) a Sabadell.

També cau a Catalunya i Espanya

La participació a les eleccions generals a Catalunya ha estat, a les 14.00 hores, del 36,78%, gairebé quatre punts menys que el novembre del 2019, quan va ser del 40,58%. En total han votat 1.992.368 electors catalans. A tot Espanya la participació arriba al 40,5%, dos punts i mig més que el 2019