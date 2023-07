El Creu Alta Bàsquet vol celebrar el 25 Aniversari amb una gran trobada

Un any il·lusionant. La Diada només va ser el punt de partida d’una efemèride molt especial. El Creu Alta Bàsquet vol celebrar els seus 25 anys d’existència fent protagonistes als jugadors, entrenadors, col·laboradors, directius i famílies que han participat del projecte durant aquest recorregut. “Estem treballant en una gran trobada general a Can Balsach, amb partits, un sopar popular i un munt d’activitats. Volem que sigui una jornada de retrobament i necessitem trobar una data adient”, explica Agustí Forrellat, un dels principals impulsors de l’entitat.

Recorda els inicis com si fos ahir: “els valedors per accedir a Can Balsach van ser els nostres germans de l’Handbol Creu Alta, mitjançant el seu directiu Miquel Jordà, i el regidor d’Esports del moment, Josep Manel Piedrafita. La proposta era crear un club de bàsquet al barri de la Creu Alta. La meva passió pel Centre d’Esports es va reflectir en l’escut i els colors arlequinats”. De fet, el projecte sorgeix arran de la desaparició de la secció de bàsquet dels col·legis Salesians i Maristes. “Vam voler donar continuïtat a la feina que ja estàvem fent als Maristes i l’aparició de l’Enric Campos, amb la seva gran experiència al Joventut, va ser fonamental per tirar endavant”.

Un club formador

Van començar amb 50 jugadors i ara en tenen 400. “Sí, hem crescut moltíssim. La nostra filosofia és clara: som un club formador, mai fitxem de fora. Tenim la cadena de categories fins a júnior i si algun equip arriba a ser campió de Catalunya, podem dir amb orgull que els jugadors s’han format al nostre club. Així continuarem. Un dels reptes és augmentat també el nombre d’equips de categoria femenina”.

Precisament, un de l’equip Mini, Arnau Andreu, participarà a partir del 31 de juliol fins al 4 d’agost en una convocatòria de la selecció espanyola a Valladolid de joves promeses. De fet, ja l’ha fitxat el FC Barcelona. “No podem tallar les ales a ningú i per a nosaltres és una alegria”, diu l’Agustí.