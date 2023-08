La Unitat del Viatger es consolida al Taulí: “S’ha recuperat la normalitat”

Viatjar a l’estranger obliga a posar sobre la taula una sèrie de consideracions des d’un punt de vista mèdic. Amb aquesta premissa, i per donar resposta a la necessitat, la Unitat de Salut Internacional i Consell al Viatger de l’Hospital Parc Taulí va irrompre ara fa dues dècades.

Aquest mes d’agost, el servei celebra el seu 20è aniversari. L’agost del 2003, el doctor Bernat Font va crear aquesta unitat, pionera al Vallès Occidental, en observar un canvi de tendència de la població a l’hora de viatjar i la necessitat d’un servei específic sobre medicina tropical.

L’actual coordinadora del departament, la doctora Mª Luisa Machado, ha destacat aprofitant l’efemèride que “el doctor Font va ser un pioner. Va veure la necessitat de crear aquesta unitat i les dades li van donar la raó. El 2007, en quatre anys ja ateníem més de 2.000 viatgers”. Les dades es van anar mantenint fins al 2019, que va experimentar un increment, arribant al pic de 3.000 persones ateses. “Amb la pandèmia hi va haver una baixada de visites, però l’any passat ja es va recuperar la demanda d’informació, per la unitat hi van passar uns 2.000 viatgers. I aquest any, podem confirmar que s’ha recuperat la normalitat”, assegura Machado.

Novetats que han d’arribar aviat

En una entrevista a començament d’estiu, la doctora explicava que, entre les novetats, destaca la disposició de la vacuna del dengue, tot i que encara no es posarà. “No la tenim físicament i encara cal definir quins són els criteris i quins viatgers se’n beneficiaran. Necessiten dues dosis i la segona és al cap de tres mesos. Però és molt bona notícia tenir-la. De moment, s’ha obert la possibilitat que sigui per al viatger, però no hi ha cap país que ho hagi definit”, assenyalava.

Amb el final de l’emergència sanitària, la covid ha passat a un segon pla en les consultes, tot i que continuen sent necessàries. “Quan es viatja a un país tropical o subtropical, s’ha de visitar la consulta amb una antelació d’unes quatre setmanes”, recordava la doctora.

En evolució constant

Aquesta Unitat també ha anat evolucionant durant aquests anys. La seva coordinadora ha explicat que “estem més connectats amb el viatger per fer un millor seguiment. No només ens centrem en la visita d’abans del viatge; sinó també, a posteriori, per saber si hi ha hagut algun problema de salut en el viatge”.

La Unitat de Salut Internacional i Consell al Viatger del Parc Taulí ofereix els seus serveis com a centre de vacunació internacional i de conseller en atenció sanitària al viatger. La unitat està integrada en el Programa Poblacional de Malalties Infeccioses del Parc Taulí.