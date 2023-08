Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Barcelona quatre homes d’entre 30 i 36 anys que formaven part d’una organització criminal itinerant que va cometre almenys 40 robatoris per l’anomenat mètode de l’‘abraçada amorosa’, entre el juliol del 2021 i el desembre del 2022.

S’atribueixen als detinguts delictes de robatori amb violència, furt, pertinença a organització criminal, falsedat documental, blanqueig de capitals i agressió sexual. El desembre es va dur a terme la primera part del dispositiu i es van detenir quinze persones per 35 robatoris a Saragossa, Barcelona i València. Amb les noves detencions, els investigadors donen per desarticulada l’organització criminal. Les detencions van arribar després de fer set entrades simultànies a Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallés i València, on van intervenir documentació falsa, telèfons mòbils, joies i 4.000 euros en efectiu.

Expliquem des de Saragossa una operació conjunta amb @policia en què detenim 15 lladres que robaven joies i rellotges a gent gran pel mètode de “l’abraçada amorosa”. Tenen més de 260 antecedents https://t.co/OiAf7o8GD8 pic.twitter.com/SOsh5SAThQ — Mossos (@mossos) January 12, 2023

En què consisteix?

Amb aquest tipus de robatori, els delinqüents aborden persones grans o en situació de vulnerabilitat fent-se passar per coneguts i aprofiten els gestos que volen semblar afectuos per robar-los els objectes de valor. Només a Saragossa, la valoració dels objectes robats per aquest grup ascendeix a més de 250.000 euros.

En aquesta nova fase, la policia ha aconseguit atribuir als quatre detinguts la participació en els delictes que ja s’havien investigat, així com en cinc nous fets a Saragossa, Osca i Calatayud. Arran de la difusió mediàtica de la primera fase de la investigació, diverses persones van denunciar més delictes dels quals havien estat víctimes amb el mateix modus operandi.

Consells de seguretat

La policia dona alguns consells de seguretat per minimitzar el risc de robatori, com evitar distraccions provocades per estranys quan s’acudeix a una oficina bancària. Aquestes persones utilitzen argúcies com demanar alguna informació o signatura; fer-se passar per coneguts; tacar amb algun líquid i oferir-se a netejar l’afectat; donar un cop o empenta o llençar monedes al terra.

També recomana no anotar el número secret a la llibreta o la targeta i no treure quantitats importants de diners en efectiu de cop. En cas que s’hagi de fer, és recomanable anar acompanyat amb algú de confiança i guardar-los en un lloc segur.