Marc Asturgó: “Messi catapultarà la MLS”

Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba i Marc Asturgó, quatre noms, tres dels quals mediàtics, que des de fa unes setmanes, tots quatre, defensen els mateixos interessos esportius. La vida del jove futbolista resident a Sant Quirze, i amb passat pel primer equip del Centre d’Esports Sabadell, ha fet un tomb de 180 graus. De marxar del club arlequinat per provar sort a l’estranger i complir el somni d’arribar a cotes superiors, amb un pas fugaç per la Primera Divisió croata, a les files del HNK Šibenik, i Marc Asturgó va aterrar a Miami, ara farà tres anys: “A vegades havia sentit a dir que la Segona Divisió B era un cementiri de futbolistes, i jo no em volia encallar en aquesta categoria. Al Sabadell hi havia gent amb molta experiència i si volia fer el salt, havia de marxar a l’estranger”, assegura, el jove de 23 anys.

Aleshores, el seu representant, resident a Miami, el va convidar a instal·lar-se a Florida, mentre el futbolista decidia el seu futur. “Vaig anar a l’aventura. Un esportista s’ha d’esforçar mentalment i físicament. Un cop vaig arribar, em vaig enamorar: les instal·lacions, l’estadi, la ciutat esportiva, el clima, mentre ho compaginava amb el futbol”, recorda, mentre remarca que en aquest món no tot són “flors i violes”.

Amb un obrir i tancar ulls, Marc Asturgó va passar de bregar-se a camps de la desapareguda Segona Divisió B, a compartir vestidor amb jugadors de la talla de Gonzalo Pipa Higuaín o Blaise Matuidi, i Romeo Beckham, fill de l’exfutbolista David Beckham, i un dels propietaris de l’Inter de Miami, amb qui Asturgó assegura mantenir-hi una relació d’amistat, i amb els germans Jorge i José Mas.

Però el gran terratrèmol que ha viscut el jove jugador de futbol ha estat en les darreres setmanes, quan, de sobte, un club que navegava per la màxima competició de la Major League Soccer (MLS), va atraure l’interès de Leo Messi, el del badienc Sergio Busquets i el de Jordi Alba, generant una autèntica revolució al continent americà monopolitzat fins al dia d’avui pel bàsquet o el beisbol. “La seva arribada catapultarà la MLS. Tot ha anat molt de pressa, però tant se val. S’inicia una nova era”, assegura.

Per curiós que sembli, no serà la primera vegada que Marc Asturgó comparteixi qüestions professionals amb l’astre argentí, ja que ambdós són ambaixadors de Hard Rock. Una relació personal afectiva que ve de fa anys i que ara, a l’altre costat de l’oceà, es traslladarà a les instal·lacions de l’Inter de Miami: “És una persona molt propera, agradable, amb interès per conèixer i aprendre coses, com també la seva família”.