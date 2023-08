Club 600, 25 anys de cotxes clàssics a Sabadell

De cotxes clàssics n’hi ha molts. Però, un destaca per sobre la resta. El Seat 600. Aquest popular vehicle, que va omplir les carreteres del país entre els anys 1957 i 1973 continua generant atracció molts anys després que se’n fabriqués l’últim model. Arreu de Catalunya existeixen clubs que preserven la seva història i, a Sabadell també en tenim un anomenat Club 600 Sabadell.

Els inicis

L’entitat va arrencar motors l’any 1999. Inicialment, els seus integrants formaven part d’un grup a Barcelona, però un bon dia van decidir crear el seu propi espai a Sabadell. Una de les fundadores i primera presidenta va ser Teresa Herrera, impulsora de la primera concentració de 600 a la ciutat. Com que encara no eren una entitat, l’Ajuntament va cedir un espai a Cal Jepó. Allà s’hi van celebrar les trobades del 1999 i el 2000.

El 2001 el mateix consistori va animar a Herrera a constituir el Club. Ja que d’aquesta manera els tràmits serien molt més àgils. Gràcies a això l’espai de reunió va passar a una zona més vistosa, la plaça de la Creu Alta. “Els primers membres del club vam ser 6, sent la majoria integrants del col·lectiu a Barcelona”, explica l’actual presidenta de l’entitat, Pepi Jaime. D’aquesta manera el 8 de maig del 2002 quedava constituït oficialment el Club 600 de Sabadell. L’any 2003 la vinculació entre el Club i la ciutat va augmentar. Això es va traduir en la seva participació, ara ja tradicional, a la cavalcada de Reis.

El club

Actualment, l’entitat forma part de la Federació Catalana de 600 i compta amb 113 socis. Per ser-ho cal complir un requisit bàsic, tenir un SEAT. “No cal que sigui un 600, però sí que ha de ser un dels models clàssics d’aquella època”, afirma Jordi Barahona, secretari del Club. Organitzativament tenen 6 membres. La presidenta, el vicepresident, tresorer, secretari i els vocals. “Formem un bon equip i intentem ajudar-nos el màxim perquè tot aquest món comporta molts tràmits i feina prèvia que no es veu”, argumenta Jaime.

Moments especials

En tots aquests anys d’existència el Club ha viscut grans moments. “El 2008 vam anar 17 cotxes circulant a Saragossa, per intentar batre un rècord Guinness i malgrat que no ho vam aconseguir ens va permetre establir contactes amb altres clubs”, comenta Jaime. Després de 3 intents es va assolir l’any 2017, en una cita organitzada per la SEAT en la qual també van participar. “Érem 787 cotxes, per nosaltres va ser molt emocionant”. Una altra activitat és la de Sant Cristòfol. “L’entitat que ho gestionava va desaparèixer i per mantenir la tradició ens vam oferir voluntaris”, rebla Jaime. També és destacablela seva participació en la Marató. Que s’emmarca dins ‘Les voltes solidàries. I també s’han fet 3 grans sortides amb tots els integrants a Andorra i La Molina.

Una passió

Entrant en l’aspecte personal, l’afició de Jaime i Barahona pels 600 és tota una passió. “Em vaig interessar pels 600 a l’escola, ja que la mare d’una companya ens recollia amb el SEAT. Va ser el primer cotxe que vaig veure, em va enamorar i des d’aquell moment vaig decidir que algun dia en tindria un”, explica Jaime. En el cas de Barahona li ve de la seva afició pel món del motor: “Sempre he sigut molt fan i un bon dia vaig decidir que volia restaurar un cotxe clàssic i en aquest país el model per excel·lència és el 600”.

Per ambdós el Club és ja una part imprescindible de la seva vida. “Aquí ens ajudem tots i va molt més enllà dels cotxes, som tota una família”, expressen. Això es tradueix en un gran ambient de sintonía i germanor que permet mantener unida l’entitat.

Amb el Club en bon estat de salut i rediment serà a la Festa Major quan els sabadellencs podran veure una nova desfilada dels 600. Un bon moment per gaudir, al igual que fan els seus membres, dels cotxes clàssics.