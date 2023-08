La cadena Pepco busca personal per a obrir una botiga a la Rambla

Pepco, la cadena de botigues que ofereix roba low cost per a totes les edats i articles de la llar, busca personal per a l’obertura d’una nova botiga a la Rambla de Sabadell. L’empresa, coneguda popularment com el Primark polonès, preveu incorporar 10 persones com a personal de caixa i reposició.

Per seleccionar aquestes persones, la cadena comptarà amb la col·laboració de l’Ajuntament. L’auditori del Vapor Llonch de l’Ajuntament de Sabadell (ctra. de Barcelona, 208 bis, Sabadell) acollirà el 23 d’agost una

sessió informativa, on es convocaran alguns candidats que compleixin els requisits i encaixin millor amb el perfil sol·licitat per l’empresa.

Per a participar-hi, les persones interessades s’han de registrar en aquesta sessió per mitjà del web municipal sabadelltreball.cat o de l’app Vapor Llonch. Aquells que superin el primer filtre seran convocades a la sessió presencial.

Les inscripcions es podran realitzar fins al divendres 18 d’agost. Les persones convocades rebran un correu electrònic indicant l’hora de la sessió. Per a més informació es pot adreçar un correu electrònic a

sabadelltr[email protected] o enviar un missatge al Whatsapp 696363850.

Aquesta serà la segona botiga de la cadena Pepco a Sabadell, ja que el gener en va obrir una al centre comercial Via Sabadell.