Entre comerç, successos i la nova onada de calor –que ha fet parada a Sabadell–, passant per les primers pinzellades de com serà la Festa Major, el municipi protagonitza diversos titulars aquest dimarts d’agost.

Un de cada quatre comerços de la comarca es concentren a Sabadell. Amb un total de 2.323 establiments i més de 322.000 metres quadrats comercials, la nostra ciutat concentra el 25% de l’oferta vallesana, segons les darreres dades de l’informe anual sobre Comerç i Hostaleria del Consell Comarcal de l’Observatori del Vallès Occidental, una xifra similar a la de Terrassa (25,3%).

L’onada de calor per la qual està travessant Catalunya s’allargarà fins divendres amb temperatures que superaran els 40 graus a diversos punts del territori, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) aquest dilluns. Aquesta situació afectarà Sabadell de ple, que ja es troba en risc 2 del pla Alfa per possibles incendis.

La Festa Major de Sabadell inclourà mesures perquè els espais siguin accessibles a persones amb mobilitat reduïda. A més, en els concerts de l’Eix Macià i als de la plaça de Sant Roc, així com en el pregó i en l’espectacle inaugural, hi haurà un espai reservat per al col·lectiu.

Cap de setmana intens a la xarxa viària de Sabadell. La Policia Municipal de Sabadell va advertir de fins a deu actuacions relacionades amb el trànsit entre divendres i diumenge.

La línia Sabadell-Barcelona de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) s’ha restablert amb normalitat després de deu dies de tall entre les estacions de Sarrià i Gràcia, el que impedia poder fer el trajecte sencer entre Parc del Nord, a Sabadell, i plaça Catalunya, a Barcelona.