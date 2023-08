El Sabadell vol començar la lliga a Irun amb la primera victòria

Arrenca la lliga 23/24 a Primera Federació. El Sabadell ho farà aquest diumenge (20.30 h) a l’Stadium Gal d’Irun davant el Real Unión amb l’objectiu de trencar la tradicional malastrugança dels inicis de temporada com a visitant -fa 23 anys de l’última victòria a Castelló- i sumar els tres primers punts. Els dos equips arriben amb moltes novetats a la plantilla respecte a l’any passat.

Després de superar amb nota el repte de la permanència la passada temporada amb uns números parcials gairebé de play-off, Miki Lladó afronta el primer projecte des de zero, amb una plantilla molt renovada -un total de 14 incorporacions- i amb la incertesa del canvi de grup que ofereix 12 rivals nous.

No és el cas del primer, un Real Unión que com els arlequinats va lluitar per la salvació. El tècnic encara recordava ahir la gran transcendència de la victòria (0-1, gol de Cristian Herrera) a l’Stadium Gal fa uns mesos. Ara preveu un duel molt diferent. “Els dos equips estem en un procés similar, de canvis a la plantilla, i penso que serà un partit molt disputat. Qui estigui més concentrat defensivament tindrà molt guanyat”. Miki Lladó demana al seu equip “màxima solidesa i tenir les idees clares amb pilota per atacar l’àrea rival. Hem de saber entendre els diferents moments del partit”.

Preguntat per si tenia dubtes per formar el primer onze, Miki va admetre que “tinc dues alternatives i totes dues són bones. Per a mi, tots els jugadors són importants, els que surten a l’inici i els que ho poden fer durant el partit. L’objectiu és competir bé. Ara ja va de debò i ens hem de posar el xip de la competició”, adverteix.

Baixes i retorns

Jaume Piñol, Raúl Baena i Guillem Naranjo són baixes segures. Qui pot tornar abans sembla el davanter, d’aquí a dues setmanes. En contrapartida, el central Antonio Sánchez formarà part de l’expedició -l’equip muntarà el seu quarter general a Sant Sebastià- però encara no té el ritme adequat, com passa també amb Ricard Pujol. Podrien tenir minuts dimecres a Lleida (20 h) en la semifinal de la fase catalana de la Copa Federació.

Real Unión, 13 incorporacions

No patir tant com la temporada passada, quan va assolir una permanència agònica en l’última jornada gràcies a un 2-0 davant La Nucía en un duel directe. Aquest és l’objectiu d’un Real Unión molt renovat, amb 13 incorporacions aquest estiu, una menys que el Sabadell. A la banqueta s’asseu Fran Justo, ex de l’Arenteiro i el CD Lugo.

Els aficionats arlequinats que es desplacin a l’Stadium Gal d’Irun ja podran gaudir de l’acord que han signat onze clubs per establir un preu fix màxim de 15 euros en les entrades de categoria adult per a les zones visitants. Real Unión i Sabadell formen part del bloc que completen Osasuna Promesas, Teruel, Rayo Maja dahonda, Cultural Leonesa, Gimnàstic, Unionistas Salamanca, Deportivo, SD Logroñés i Sestao River.

L’àrbitre serà Alonso De Ena Wolf, del Comitè aragonès, amb antecedents positius pel conjunt arlequinat, que no coneix la derrota amb ell. En la temporadas 19/20, 3-0 davant el Prat a la Nova Creu Alta; en la 21/22, Cornellà-Sabadell (0-1) i en l’anterior, els polèmics Numancia-Sabadell (3-3) i Sabadell-Real Murcia (0-0).