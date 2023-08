Reaccions a La Vuelta: Què n’opinen els sabadellencs?

La Vuelta ha passat aquest diumenge al migdia per Sabadell. Arreu de la ciutat centenars de sabadellencs han sortit als carrers, tot i la pluja, per poder gaudir de la prova ciclista. La segona etapa ha paralitzat una bona part de la ciutat i això ha generat reaccions. Des de les positives, per part de l’Ajuntament i els aficionats al ciclisme, fins a contràries per part de partits i entitats independentistes. Per conèixer les seves versions 3 sabadellencs han volgut expressar la seva opinió.

Pablo Moliner

“És una gran experiència. Sobretot si t’agrada el ciclisme, com és en el meu cas. També suposa una gran oportunitat per veure els ciclistes, que estimes, segueixes i també admires. En el meu cas he aprofitat la cita per a reivindicar-me. Concretament que Catalunya i Espanya som dues nacions diferents, i que com a catalans hem estat explotats. És per això que penso que davant d’una competició que és de competència espanyola és un bon moment per expressar les meves conviccions. Tornant al ciclisme, m’agrada molt el David De La Cruz que està a l’Astana i trobo que és important que pugui competir a la seva ciutat”.

Raul Costa i Dani Montoya

“Els amants del ciclisme no ens podíem perdre una cita com aquesta. Ni la pluja ens ha aturat. Que una competició com aquesta passi per la teva ciutat és una ocasió que cal aprofitar. Nosaltres som ciclistes, estem en una agrupació i sortim gairebé tots els caps de setmana. Ens fa molta il·lusió que corredors del territori competeixin a la prova i concretament el David De la Cruz, ja que és sabadellenc. També ens agrada l’Ayuso, que és un nano jove que fa molt bona pinta. I òbviament, ens agrada seguir a la resta de joves que tenim a Catalunya i que participen a La Vuelta”.

Salvador Sanchís

“Que La Vuelta passi per Sabadell és una ocasió especial. De fet, penso que hauria de passar sempre per Catalunya tan per l’afició que hi ha com pels grans ciclistes que tenim. Concretament, el David De La Cruz que és d’aquí. Pel que fa al temps, a mi em dona igual. Jo he agafat el xubasquero per si de cas, la finalitat principal era venir i animar als corredors que ho han deixat tot a la prova. I és que a mi el ciclisme m’agrada des de petit i fins a dia d’avui que ja tinc 53 anys. És una passió per la bicicleta. Sóc valencià i ja fa 15 anys que vaig arribar a la ciutat, i justament vaig conèixer al De La Cruz. Des de llavors que el segueixo esportivament”.