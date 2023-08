La Vuelta arriba a Sabadell condicionada per la pluja

El pas de La Vuelta per Sabadell ha arribat passat per aigua, però menys del que s’esperava. La pluja, que ha mullat amb insistència els carrers de la ciutat durant les hores prèvies, ha donat una treva amb el pas de la cursa. L’etapa, segona de la ronda, ha començat a Mataró a les 12:45 i ha arribat a Sabadell passades de les 14:15. Les fortes precipitacions que hi ha hagut durant el dia han condicionat les escapades per por a possibles caigudes. Pels carrers de la ciutat han passat primer un petit grup de cinc ciclistes que no han obert una escletxa gaire significativa i, posteriorment, el pilot conformat per la resta dels corredors.

Malgrat que el temps no ha acompanyat, l’ambient ha estat bo. L’entrada al Parc Catalunya o l’Avinguda Francesc Macià han estat zones de concentració dels aficionats. De ben segur que amb un clima més favorable, l’afluència i expectació hagués estat molt major. Després del pas per Sabadell, els ciclistes s’han dirigit cap al Coll d’Estenalles i acabaran l’etapa fent la pujada del Castell de Montjuïc. Tot i així, el cronòmetre de cada corredor s’agafarà a 9 km de la meta, abans d’entrar al circuit de Montjuïc, després de la decisió de l’organització per les dificultats meteorològiques i la polèmica d’ahir en la contrarellotge per equips a Barcelona, on DSM va guanyar l’etapa deixant a l’italià Lorenzo Milesi com el primer líder. Els espanyols del Movistar Team es van quedar a centèsimes d’endur-se la prova. Per la seva banda, l’Astana del sabadellenc, David de la Cruz, va finalitzar en setena posició, a 17 segons del mallot vermell de lideratge.

/David Chao