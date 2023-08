Compte enrere. Queden menys dues setmanes per deixar enrere l’estiu i tornar a la rutina acadèmica. Milers d’estudiants sabadellencs –l’any passat en van ser 31.520– tornaran a les aules després de més de 70 dies de vacances. Als estudiants sabadellencs, però, encara els falta una carta per cremar aquestes vacances: la Festa Major, que enguany se celebrarà de l’1 al 4 de setembre. Després, ja sí que tocarà agafar aire i encetar un nou curs que s’allargarà fins a finals de juny.

Un dia més de vacances

El calendari del nou curs 2023-2024 dissenyat pel Departament d’Educació marca la casella de sortida el dimecres 6 de setembre per als alumnes d’infantil (de 0 a 6 anys), primària i ESO. L’alumnat de Sabadell, en canvi, tindrà un dia més de vacances i començarà el curs el dijous 7. La proposta va ser iniciativa dels centres escolars del municipi per separar l’inici de curs de la festa gran de la ciutat, i posteriorment va ser aprovada pel Consell Escolar Municipal. El dia 4 és festiu local no lectiu a Sabadell i el calendari de la Generalitat preveu en aquests casos establir un dia lectiu menys, que va permetre enrederir l’inici de curs un dia, segons han fet saber fonts municipals.

Els estudiants de batxillerat i formació professional de Sabadell sí que aniran braç a braç amb la resta de l’alumnat català, citats a les aules el dimarts 12 de setembre. Pel que fa a altres ensenyaments les classes arrencaran el 18 de setembre.

El curs acabarà divendres 21 de juny de 2024 al segon cicle d’educació infantil, a la primària, a l’ESO i al primer curs de batxillerat. La resta d’ensenyaments finalitzaran el curs d’acord amb la seva programació acadèmica.

Aquest és el segon any consecutiu que el curs comença amb el calendari avançat, una decisió que va prendre l’executiu d’Educació quan encara el liderava Josep Gonzàlez-Cambray –ara, amb Anna Simó al capdavant– i va desfermar ara fa un any crítiques dels sindicats de l’educació i una jornada de vagues a l’ensenyament.

Vacances, festius i dies de lliure disposició

El curs 2023-2024 incorpora quasi 30 dies no lectius entre vacances i dies festius repartits entre els tres trimestres que dura el curs. Les vacances de Nadal s’allargaran del 21 de desembre al 7 de gener de 2024, mentre que les vacances de Setmana Santa, seran del 23 de març a l’1 d’abril de 2024. A banda, els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres i no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes, segons fa saber la Generalitat als centres educatius de Catalunya, que han de comunicar als serveis territorials pertinents els dies escollits. A Sabadell, la proposta de dies de lliure disposició fixats pel Consell Escolar Municipal seran el 13 d’octubre, el 7 de desembre, el 12 de febrer i el 26 d’abril.

Tardes lectives de setembre

Les tardes de lleure durant el mes de setembre no van seduir la comunitat educativa. Es desprèn d’un informe que la Generalitat va encarregar per esbrinar l’impacte que havia tingut aquesta experiència el curs passat, que pel mal feedback rebut, aquest any no es replicarà. Per tant, Educació fa marxa enrere i les tardes de setembre tornaran a ser lectives aquest curs.