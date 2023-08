L’Escola Arraona de Sabadell ja respira completament neta d’amiant

L’Escola Arraona, al barri dels Merinals de Sabadell, s’ha acomiadat finalment de les teulades d’amiant que des de feia dècades recobrien el centre. Operaris i tècnics treballen aquests dies a les instal·lacions del centre educatiu per fer la substitució de la coberta de fibrociment, ja retirada, i per millorar-ne l’aïllament tèrmic. El desamiantatge és un procés altament tòxic, per això requereix que l’àrea de treball quedi buida. Ara, els operaris ja treballen sense vestits d’aïllament, ja que la darrera fase de les obres únicament contempla instal·lar els nous revestiments de les teulades. Veus del Departament d’Educació han assegurat a aquest mitjà que les obres estaran finalitzades a temps per començar el curs escolar 2023-2024 amb total normalitat, el proper dijous 7 de setembre.

Aquesta era una demanda històrica a l’Escola Arraona. El centre educatiu, que va començar a donar servei al barri l’any 1963, operava amb teulades d’amiant des d’aleshores. Una situació considerada de risc, apunten els experts, ja que estar exposat repetidament durant anys a la uralita pot acabar perjudicant la nostra salut. Aquesta situació “sempre ha estat un dels principals maldecaps, aquí, a l’escola”, explicava en una entrevista al Diari de Sabadell del passat mes d’abril el director del centre, Xavier Terol, que afegia que “l’edifici és molt gran i d’una sola planta baixa, per tant, la teulada d’amiant és molt extensa.”

Una escola, de set

L’Arraona ha estat l’únic centre educatiu de Sabadell que s’ha deslliurat del fibrociment aquest estiu; malgrat que inicialment n’havien de ser set –es preveia també als centres la Roureda, la Floresta, Juan Ramón Jiménez, Samuntada, Ribatallada i Castellarnau–. Les respectives direccions n’estaven al cas, i totes havien estat informades que aquest mateix estiu la Generalitat faria la retirada de l’amiant. Finalment, va quedar en paper mullat perquè el concurs per licitar les obres va quedar desèrtic, tal com es desprenia d’un correu que Serveis Territorials va enviar a les direccions dels centres afectats, on informaven que les obres de desamiantatge quedaven posposades per a l’estiu vinent.

Com que el procés per retirar l’amiant és tòxic i requereix que l’escola quedi buida, els centres en qüestió van veure’s obligats a suspendre el casal d’estiu de 2023. El gir de guió va indignar les famílies, ja que van quedar-se sense casal d’estiu i sense les obres de desamiantatge; amb l’afegit que si les obres s’emplacen a l’estiu de l’any vinent, hi ha risc que s’hagi de suspendre novament el casal d’estiu d’aquests centres. “Hem perdut el casal d’estiu en va”, lamentaven portaveus de l’escola Ribatallada, una de les afectades.