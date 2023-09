El correbars més ‘gamberro’ travessa Sabadell

Gresca i esperit punk. Aquests han estat els ingredients principals del correbars del 2023. Organitzat per Arran Sabadell, la temàtica d’enguany havia generat un intens debat previ. No obstant això, el públic ha respost. I encara que no s’han vist tantes disfresses com en l’edició anterior-amb temàtica de Harry Potter-sí que hi ha hagut fans del cuir, les botes i les crestes.

La cita ha començat al voltant de les 19:30 h al davant del Can Capablanca. Des d’allà ha circulat pel Riff, la Granja Urpí, l’Aromes Sabadell i finalment ha arribat a l’espai de les barraques. Al ritme de street punk, bachates catalanes, txaranga i també de reggaeton els joves, i no tan joves, de la ciutat han pogut gaudir d’una de les activitats més esperades i multitudinàries de tota la Festa Major.

Fotos Victor Castillo