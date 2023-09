FOTOS | Els videojocs s’obren pas a la Festa Major

Entre les activitats de Festa Major, n’hi ha algunes que no apareixen en el programa, malgrat rebre el suport institucional. Se celebren en aquestes dates amb l’objectiu fer-se un espai propi a la ciutat i reivindicar-se. Una d’aquestes és el torneig de jocs de rol i videojocs que ha tingut lloc aquest cap de setmana al Frame Games, l’escola d’art digital i programació, inaugurada aquest any a Sabadell i que arrencarà els cursos de formació a partir del mes d’octubre.

“Són jornades molt especials perquè ens permet acostar-nos a un públic molt divers”, explica Jonida Cela, membre de l’equip que treballa en l’indret, ubicat en unes instal·lacions de 1.000 metres quadrats a la Zona Hermètica. Aquest diumenge ha tingut lloc la final del campionat de Valorant, un dels jocs de moda en el sector. Es tracta d’un hero shooter en primera persona multijugador desenvolupat i publicat per Riot Games. Durant tot el dia, Los platitas i Los Foskitos s’han endinsat en un univers fascinant de personatges i aventures que s’allarguen durant hores.

“És una cita molt interessant perquè et permet gaudir del joc d’una manera col·lectiva. El nostre equip s’ha format fa un mes, quan ens vam ajuntar, i és una experiència molt divertida i segur que buscarem més jornades així al calendari”, ha explicat l’Alejandro Soriano, membre d’un dels equips finalistes. La final es disputa en dues sales, amb els nervis a flor de pell. “Ho vivim amb molts nervis. Són jornades frenètiques”, detallaven minuts abans d’arrencar la final la Mireia Dengra i l’Hugo González, disposats a gaudir de la diada. “És de les millors experiències que he tingut. Fer pinya amb els teus amics és molt millor. A casa, el joc està bé. Però aquí és un altre món”, deia l’Alejandro. “També et veu el públic jugar i això afegeix nervis”, avisava la Mireia. La partida es podia veure a través d’un stream de Twitch, en una pantalla a les instal·lacions de Frame Games.

La competició ha tingut una gran acollida, amb més de 80 jugadors inscrits. Els guanyadors tindran descomptes en diverses botigues del sector a Sabadell, potenciant el comerç local. “Un dels objectius és que pugui créixer la família dels videojocs i per això hem apostat per aquest tipus de premis, també perquè els participants coneguin els espais on es viu la seva passió”, rematava la Jonida. Malgrat que l’activitat encara no s’inclou en el programa en paper de la Festa Major, el repte és consolidar-se com una opció atractiva per a un grup de jugadors fanàtics de les aventures a l’altra banda de la pantalla.