La identitat genuïna del Casc Antic de Castellar

Castellar té una superfície total de 45,17 quilòmetres quadrats. Al municipi hi ha racons amb un encant únic, formats per carrers propis d’una postal. Un d’aquests indrets és el Casc Antic de la vila, que manté unes particularitats que converteixen la zona en un punt de visita obligada.

Més enllà de l’estètica i la singularitat dels carrers, a la part alta de Castellar, des del consistori s’ha impulsat en els últims anys un Pla Especial per mantenir el patrimoni, la història, el paisatge urbà, la cultura, la cohesió i les arrels del municipi. El repte era ordenar, millorar, regular i definir un instrument urbanístic que permetés la protecció i recuperació del nucli antic envers les futures intervencions a la zona. I, en definitiva, aconseguir que la visita del nucli tingui interès per si mateix.

La dinamització de la zona també ha anat de la mà de l’Associació de Veïns d’aquest espai, que ha fomentat activitats com una Festa Major pròpia que es va celebrar a començaments de juny. El document de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Castellar del Vallès situa aquest veïnat entre el sector nord del poble fins a la carretera de Sentmenat i el carrer de les Bassetes. Una localització que va viure el seu creixement més notable durant el segle XIX.

A la zona, un dels elements característics són les anomenades escales de Cal Quelet -definides per l’Arxiu d’Història de Castellar, situat a tocar de l’element urbanístic-. Es poden trobar al carrer del Centre, que uneix el carrer de la Mina amb el carrer de Sant Josep. Per sobre de l’ús estrictament ciutadà, els esglaons simbolitzen la supervivència de la tradició i la història en un poble que no ha parat de créixer en els darrers anys.