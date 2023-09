Castellar acomiada una Festa Major amb final amarg

Castellar va acomiadar dimarts a la nit la seva Festa Major amb el tradicional castell de focs, que va quedar en un segon pla després de conèixer la trista notícia de la mort d’un home de 35 anys en caure d’una atracció muntada a la plaça de la Fàbrica Nova. L’equipament es trobava en aquell moment tancat al públic, segons van precisar fonts municipals.

L’espectacle lumínic posava punt final a cinc dies frenètics, amb més d’un centenar d’activitats que han omplert els carrers i places del municipi. A la cita no hi ha faltat la música de Lildami, Manel Fuentes i el seu tribut a Bruce Springsteen, The Txandals o la Mercabanda. Molts dels artistes amb el motor de Vilabarrakes accelerant la festa cada nit. Però també s’ha pogut gaudir de sardanes, havaneres i altres concerts que han posat la banda sonora a la celebració.

A més de la música, teatre, cinema, literatura, concursos, exposicions, la fira i la cultura popular del Seguici tampoc hi van faltar. Dissabte, el soroll dels diables va recórrer els carrers del Casc Antic de Castellar, amb llums i trons en cada cantonada. Tot plegat, mostrant la voluntat de potenciar una festa amb el patrimoni de cultura popular i tradicional de la vila.

A banda, una altra de les apostes de més èxit enguany ha estat el comerç al centre. Al voltant d’una trentena de parades de diferents establiments van sortir al carrer per donar-se a conèixer durant el diumenge a la Fira Street Market, que va atapeir l’indret de visitants, convertint Castellar en un atractiu punt de trobada.