Una obra “innecessària”, “impossible” i “caducada”. La majoria de grups de l’oposició rebutja així la proposta de traçat de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa del Govern municipal. L’executiu de Marta Farrés planteja que la nova carretera connecti les dues capitals del Vallès i Castellar amb dos túnels. L’actuació, d’uns sis quilòmetres de longitud, es faria amb tuneladora i aniria des del Parc Agrari fins a la carretera de Prats de Lluçanès per sota de l’avinguda de les Palmeres.

A l’esquerra del PSC tothom coincideix: rebutgen la ronda, sigui soterrada o no, però tenen diferències sobre la solució definitiva. ERC i En Comú Podem proposen allargar la ronda Oest fins a Castellar, mentre la Crida tanca la porta a qualsevol inversió viària. “Continuem al mateix lloc on érem. El seu model és el Quart Cinturó i això és el que plantegen”, afirma el portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, que creu que el PSC continua “allunyat” dels “interessos reals” dels sabadellencs, com el “mal estat” del servei de Rodalies.

El líder dels comuns, Joan Mena, hi coincideix: “El Quart Cinturó no és necessari. Cal repensar la mobilitat a Sabadell, el Vallès i tot Catalunya i corregir el dèficit en el transport públic”, argumenta. Tant Fernàndez com Mena consideren que enllaçar la carretera de Prats amb la ronda Oest per sota de Can Deu seria més que suficient.

La Crida va més enllà i rebutja qualsevol intent de fer el “Quart Cinturó” o qualsevol altra nova carretera. La seva portaveu, Anna Lara, creu que significaria “malbaratar recursos en asfalt” en un context de “crisi climàtica”. “El soterrament d’una autopista és pràcticament impossible, a part de ser molt car”, assegura. Amb tot, demana destinar allunyar-se del debat de les infraestructures i centrar-se en “mancances” com la falta de finançament en educació, cultura i habitatge.

Junts i PP, en sintonia amb el Govern

No tot són crítiques. Junts i el PP defensen la ronda Nord per pacificar la Gran Via i veuen amb bons ulls fer l’obra amb tuneladora, tal com planteja el Govern. “Està bé que la fem passar per sota de Sabadell per minimitzar l’impacte sobre els veïns”, exposa el líder dels juntaires, Lluís Matas. Una contundent Cuca Santos (PP), afirma en la mateixa línia: “Serà soterrada, o no serà. No podem traslladar les emissions i el soroll de la Gran Via al nord de Sabadell”.

Demanen diàleg i garanties

L’oposició demana un gran acord vallesà sobre la ronda Nord. “La proposta s’ha de consensuar amb els ajuntaments de Terrassa i Castellar, i amb el Govern de la Generalitat”, insisteix Lluís Matas. Des dels comuns, Mena demana que no es tiri endavant “sense comptar amb el teixit social, econòmic, sindical i mediambiental”. “El Govern ha de liderar un diàleg entre tots”, defensa.

Cuca Santos es mostra escèptica i vol garanties sobre la continuïtat del projecte: “No sé quina força tindran els governs de l’Estat i de Sabadell davant del de la Generalitat, que està en mans d’ERC i que sempre ha estat en contra de la B-40”.

Els ecologistes: “Està condemnada a mort”

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), que fa 40 anys que lluita envers la B-40, considera que la proposta de ronda soterrada està “condemnada a mort des del principi”. El seu portaveu, Toni Altaió, demana no “enterrar milions d’euros” en una obra “inviable”. El líder ecologista es pregunta irònicament: “Serveix perquè la gent deixi el cotxe i es passi al transport públic? Serveix per reduir gasos d’efecte hivernacle? La resposta és que no. No serveix. No és una infraestructura per al segle XXI”, sentencia.