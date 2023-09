Cristian Herrera demana “reflexionar” a fons després de la derrota del Sabadell a casa

La primera ensopegada de la temporada del Centre d’Esports a la Nova Creu Alta, davant el SD Logroñés, va fer mal. No només per la decepció entre l’afició, sinó que també ha afectat el vestidor. Així ho reconeix Cristian Herrera: “suposa un pas enrere, un cop dur per la moral de l’equip”.

El de Santa Coloma de Farners va afegir la paraula “reflexió” en la seva autocrítica: “Després del bon partit i un punt al difícil camp del Toralin, teníem ganes de sumar els tres a casa. Cal reflexionar, veure les errades que s’ha comès en defensa i l’atac per corregir-les. A vegades la circulació de pilota és lenta i en altres, ens precipitem. Penso que tenim bons jugadors per fer possessions llargues i trobar espais, cal una mica més de tranquil·litat. L’equip n’és conscient i tenim una setmana llarga per treballar i millorar”.

A títol personal, també pateix una sequera que pot provocar una certa pressió. “És la vida del davanter… La temporada passada entrava tot i semblava que era el millor, i ara no entren. Tampoc vull posar-me una pressió excessiva ara mateix. L’objectiu és continuar treballant i quan entri el primer, espero agafar una bona ratxa”.

Cristian Herrera no vol pensar més enllà del pròxim partit a Tarragona davant l’actual líder. “Ens hem de centrar a fer un bon partit i treure un resultat positiu. Després ja pensarem en els dos partits seguits a la Nova Creu Alta (Sestao i Fuenlabrada). Ara no tenim urgències, però hem de reflexionar per fer-ho millor”.

Contra els cinc primers

Amb el partit de diumenge (19.30 h) al Nou Estadi Costa Daurada, el Sabadell s’haurà enfrontat als cinc equips que ara mateix ocupen els llocs de privilegi (ascens directe i play-off) de la taula: Nàstic, Real Unión, SD Logroñés, Ponferradina i Osasuna Promesas. El balanç és de 4 punts sobre 12, el mateix botí que va assolir la passada temporada en aquest tram inicial de 4 jornades amb Gabri Garcia.

D’altra banda, el Sabadell s’ha convertit en l’equip més golejat del grup I (6 gols) juntament amb el Rayo Majadahonda. Aquest és un dels principals problemes d’aquesta temporada: falla un dels conceptes claus en l’ideari de Miki Lladó. Precisament, la consistència defensiva va ser fonamental per aconseguir la permanència en la segona volta del curs passat. La sensació és que els rivals, amb molt poquet troben la xarxa arlequinada.